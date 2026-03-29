Enzo Fernández le pidió disculpas a los hinchas de Boca: "Somos todos de la Selección"

La Selección Argentina logró una ajustada victoria por 2-1 frente a Mauritania en La Bombonera, pero más allá del resultado, Enzo Fernández se llevó todas las miradas. Autor del primer gol del encuentro, el mediocampista habló con sinceridad tras el partido y, horas después, pidió disculpas por sus comentarios sobre el estado del campo de juego que fue todmado a mal por muchos hinchas de Boca.

Enzo se mostró feliz por volver a vestir la camiseta albiceleste en casa y destacó la conexión con el público local: “Primero que nada, contento por volver a jugar con la selección y con mis compañeros, con la gente acá demostrando nuestro amor por nosotros”. Sin embargo, su alegría se mezcló con cierta crítica al terreno de juego, que consideró no estaba en condiciones óptimas.

Sobre el desarrollo del partido, el volante expresó: “Tengo sensaciones medias raras. La cancha no estaba en buenas condiciones y no pudimos demostrar mucho nuestro fútbol”. Aun así, valoró que el encuentro sirvió para refrescar las ideas del entrenador y mantener el ritmo del equipo. Ante la repercusión de sus palabras, Enzo Fernández decidió aclarar su postura y bajar la polémica: “Pido disculpas si se tomaron a mal mis declaraciones post partido, mis valores no son esos, cuando vengo para la selección somos todos de la selección”. Así, reafirmó su compromiso con el grupo y la camiseta argentina.

Pero la noche no solo estuvo marcada por el análisis del partido. En un tono más relajado, Enzo habló sobre sus proyectos personales y sorprendió con una declaración que alimenta rumores en el mundo del fútbol: “Me gusta mucho Madrid… viviría en Madrid”, dijo entre risas, dejando en el aire la posibilidad de un futuro en el Real Madrid.

Sin embargo, su vínculo con River Plate sigue intacto. El campeón del mundo confesó sus ganas de regresar al club que lo formó: “Quiero volver, pero estando bien”, afirmó, dejando claro que prioriza hacerlo en plenitud física y futbolística.

Así, en una jornada que combinó festejo, autocrítica y un pedido de disculpas, Enzo Fernández se destacó dentro y fuera de la cancha, consolidándose como una pieza clave y un referente de la nueva generación en la Selección Argentina.