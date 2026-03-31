Valu Cervantes adelantó cuándo Enzo Fernández volverá a River

La pareja del volante señaló que hay planes para regresar al "Millonario" en un futuro

Si se realiza un ranking de los mejores mediocampistas vigentes, no hay duda alguna de que Enzo Fernández estará en lo más alto. Un refuerzo que el mediocampo de River está necesitando para encontrar esa solidez que le falta y mostrar algo distinto en sus partidos. Aunque su regreso no se dará en el corto plazo, pero si se encuentra programado de acuerdo con las palabras de Valentina Cervantes.

Al repasar la ficha del volante de Chelsea en Transfermarkt, es posible apreciar que cuenta con una valoración de mercado de 90 millones de euros y que podría llegar a incrementarse en los próximos meses de acuerdo con lo que haga en el Mundial al representar a la Argentina. Un valor que el “Millonario” no puede permitirse, ya que dicho precio es similar al préstamo que pidió para poder iniciar las obras del techo del estadio Monumental.

No obstante, hay esperanzas de verlo nuevamente en el fútbol argentino. “En algún momento vamos a volver a River”, expresó Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, en charla con AZZ Stream. “Enzo lo quiere”, agregó. Declaraciones que causaron una enorme alegría entre los hinchas, que saben que existe un largo camino por recorrer debido a que falta bastante para que el jugador decida pegar la vuelta al país.

Y esa no fue la única declaración del fin de semana, ya que el propio jugador se encargó de profundizar las palabras que su pareja mencionó. “Quiero volver a River y quiero volver bien”, señaló en charla con el streamer Marcos Giles. Hay que recordar que el pasado 17 de enero cumplió 25 años. Por ende, se estima que tiene para al menos seis temporadas más de competición en la elite de Europa y la chance de protagonizar una transferencia más de gran envergadura.

¿Enzo Fernández adelantó su nuevo equipo?

Por otro lado, es necesario recordar que Enzo Fernández hace unos días puso en duda su continuidad en el Chelsea después de una pregunta que le realizaron sobre su comportamiento en el próximo mercado de pases. “No lo sé, no sé... Ahora estoy pensando acá. Quedan ocho partidos, la FA Cup y después está el Mundial. Después, se verá, vamos a ver”, respondió. Estas palabras no pasaron desapercibidas y mucho más cuando su equipo venía de ser eliminado de la Champions ante el PSG.

Los rumores señalan que hay dos equipos que se encuentran interesados en quedarse con la ficha del volante argentino después del Mundial. Uno es el club parisino con Luis Enrique como principal responsable en este fichaje, mientras que el otro se trata del Real Madrid. Los medios españoles hablan de que Florentino Pérez estaría convencido de depositar más de 100 millones de euros con el fin de hacer ruido en el mercado de pases y así darle un enorme refuerzo de calidad al mediocampo para llevar a cabo una renovación de nombres.

Sobre la posibilidad de pasar al fútbol español, el propio Enzo Fernández hizo un comentario más que interesante. “Me gusta mucho Madrid. Es parecido a Buenos Aires”, expresó en la charla que mantuvo en el stream de Marcos Giles. El video expone una serie de miradas bastante cómplices entre los presentes. Un detalle que el conjunto blanco debe saber capitalizar con el fin de lograr la contratación que tanto pretende.