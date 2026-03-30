Por qué Tobías Ramírez se cambió el apellido: la curiosa historia del jugador de River

Tobías Ramírez con la camiseta de la Selección Argentina

La cantera de Argentinos Juniors es una fuente inagotable de grandes figuras que a lo largo de la historia lograron destacarse en el fútbol argentino y mundial. Basta con pensar en los nombres de Diego Armando Maradona y Fernando Redondo, entre otros. Y muchos de los que salieron de las inferiores del club de La Paternal después pasaron por River Plate como Juan Pablo Sorín, Claudio "Bichi" Borghi, Sergio "Checho" Batista y Esteban "Cuchu" Cambiasso.

En el 2026 siguió ese camino Tobías Ramírez, un joven defensor nacido un 11 de noviembre de 2006 en Virrey del Pino con una impactante historia de superación deportiva y un hombre que marcó su camino en la vida, que fue su padrastro. El joven debutó muy temprano en primera división y se dio justo frente al "Millonario", en un gran guiño del destino para este zaguero.

La razón por la que se cambió el apellido Tobías Ramírez

Tobías Ramírez cambió su apellido (anteriormente era Palacio) cuando tenía 17 años en homenaje a su padrastro, al que quiso hacerle este reconocimiento y portar su identificación como futbolista profesional. "Era algo que estaba esperando y lo estaba tramitando desde hacía cuatro años, desde antes de la pandemia. Era un gesto que quería tener con mi padrastro que fue el que me crió desde que yo nací, prácticamente. Estuvo conmigo en todo momento, me enseñó y me educó junto a mi madre. Siento que es como mi padre real", expresó emocionado el futbollista en diálogo con el canal oficial de Argentinos Juniors.

Tobías Ramírez en Argentinos Juniors.

Y continuó: "Me acuerdo que de la nada le conté a mi mamá que me quería poner el apellido de papá (por su padrastro) y ella se sorprendió porque uno de chico por ahí no tiene tanta noción, pero yo siempre estuve convencido de que era su hijo y él mi papá. Siempre me encantó la idea de llevar su apellido". Una decisión muy impactante que marca la personalidad, quien recomendó a otras personas que "si sienten amor por una madre o un padre que biológicamente no lo es, lo hagan".

El comienzo de Tobías Ramírez en el fútbol

Llegó a Argentinos Juniors en 2015, con 9 años de edad. La categoría 2006 tenía que pasar a Novena en 2020, pero la pandemia los privó de tener competencia en el primer año de juveniles. Esto no le impidió seguir creciendo en el fútbol, pasando a séptima división en 2022 y arribando a primera en 2024 con solo 17 años. Un jugador con paso por la sub 17 y sub 20 de la Selección Argentina con una gran proyección a futuro.