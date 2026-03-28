Quién es Tobías Ramírez, la joya que River pagó millones de dólares con una emotiva historia

River Plate invirtió millones en Tobías Ramírez, una promesa con talento y una historia personal que impacta en el fútbol argentino.

River Plate sorprendió en el mercado de pases al asegurar la llegada de Tobías Ramírez, un defensor de 19 años surgido de Argentinos Juniors. La operación, que se cerró en cinco millones de dólares, no solo responde a su proyección futbolística, sino también a una historia de vida marcada por decisiones profundas que moldearon su identidad dentro y fuera de la cancha.

Quién es Tobías Ramírez, la nueva apuesta de River

El nombre de Tobías Ramírez comenzó a resonar con fuerza en el fútbol argentino mucho antes de su llegada a Núñez. Formado en Argentinos Juniors, el zaguero se destacó desde inferiores por su personalidad, liderazgo y condiciones técnicas poco habituales para su edad.

Su debut en Primera División se produjo en 2024, con apenas 17 años, y nada menos que frente a River en el estadio Monumental. Aquella presentación no fue casual: ya era considerado una de las grandes promesas del club de La Paternal.

Durante 2023, acumuló 31 partidos y consolidó su crecimiento. Sin embargo, en la temporada actual su participación fue limitada, en gran parte por la decisión institucional de negociar su transferencia. Ese contexto terminó allanando el camino para que River avanzara con una oferta fuerte y concreta.

Un defensor moderno con proyección internacional

Ramírez reúne características que explican la inversión de River. Con 1,85 de altura, se impone en el juego aéreo, pero también sobresale por su capacidad técnica y su serenidad para salir jugando desde el fondo.

Puede desempeñarse como primer o segundo marcador central, maneja ambos perfiles pese a ser diestro natural y muestra una madurez poco habitual para su edad. Además, se destaca por su firmeza en los duelos individuales y su precisión en la entrega.

Uno de los datos más llamativos de su rendimiento reciente es su participación en el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Argentina. Allí fue una de las figuras del equipo: jugó todos los minutos, llevó la cinta de capitán en algunos partidos y terminó entre los líderes estadísticos en intercepciones y despejes.

Incluso, logró completar el torneo sin recibir tarjetas, un indicador de su inteligencia táctica y control en situaciones de alta intensidad.

El pase millonario y el rol que tendrá en River

La transferencia se cerró en cifras que generaron versiones cruzadas. Desde Argentinos Juniors aseguran que se vendió el 80% del pase en cinco millones de dólares, mientras que en River hablan de 3,5 millones por el mismo porcentaje.

Más allá de las diferencias, lo concreto es que el club de Núñez realizó una apuesta importante por un jugador con gran proyección. Su llegada se concretó con el Torneo Apertura en marcha, gracias a un permiso especial gestionado ante la AFA tras la salida de Matías Galarza Fonda al exterior.

En el plantel será una alternativa defensiva para Eduardo Coudet, que busca variantes confiables para una temporada exigente. La intención es que Ramírez se adapte progresivamente, aunque no se descarta que tenga minutos en el corto plazo.

Antes de cerrar con River, el defensor recibió propuestas del Alavés y de Inter Miami. Sin embargo, decidió priorizar su desarrollo deportivo por encima de un salto inmediato al exterior.

Esa determinación refleja un rasgo distintivo en su carrera: la claridad para tomar decisiones estratégicas. En lugar de acelerar etapas, eligió un entorno competitivo como el de River para consolidarse y crecer.

Una historia personal emotiva

Más allá de lo futbolístico, la vida de Ramírez tiene un costado profundamente humano. Alejado de su padre biológico desde hace años, tomó una decisión significativa: adoptar el apellido de quien lo crió junto a su madre.

El trámite, iniciado antes de la pandemia, se concretó en 2024. “Para mí es mi verdadero papá”, expresó en su momento, dejando en claro el vínculo que lo marcó en su formación.

Esa historia explica parte de su carácter y madurez. No solo se trata de un futbolista con talento, sino también de una persona que atravesó procesos personales importantes y los transformó en fortaleza.