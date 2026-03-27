De qué cuadro es Enzo Fernández: por quién hincha el futbolista

El futbolista Enzo Fernández.

La historia de los futbolistas argentinos suele estar atravesada por una fuerte identidad con los clubes locales. Incluso aquellos que alcanzan la élite del fútbol mundial, como Enzo Fernández, conservan intacta la pasión que nació en su infancia, ligada a una camiseta, una familia y un barrio. Ese vínculo, lejos de diluirse con el éxito, suele reforzarse con el paso del tiempo y en algunos casos ni el profesionalismo se los quita.

En ese sentido, ya sea por herencia familiar o por sus primeros pasos como futbolistas, el sentimiento de hincha forma parte de su identidad y ayuda a entender mejor su recorrido dentro y fuera de la cancha. Es el caso de Enzo, que nunca ocultó su sentimiento por un equipo del fútbol argentino y, pese a la distancia y el tiempo, lo sigue reafirmando cada vez que puede.

De qué cuadro es hincha Enzo Fernández

Enzo Fernández es hincha de River Plate. El mediocampista campeón del mundo creció en un entorno familiar completamente identificado con el club de Núñez, algo que marcó su fanatismo desde muy chico. De hecho, su propio nombre tiene un origen futbolero muy claro. Según contó el propio jugador, su padre es fanático de River y decidió llamarlo Enzo en homenaje a Enzo Francescoli, uno de los máximos ídolos de la historia del club. Este detalle no solo refleja el amor familiar por el Millonario, sino también cómo ese sentimiento se transmitió de generación en generación.

Enzo Fernández, de River.

El propio Fernández lo dejó en claro en distintas entrevistas: es hincha de River “desde que era un niño pequeño” y pasó gran parte de su vida vinculado al club. Su identificación no es solo simbólica, ya que además se formó en las inferiores de la institución y llegó a debutar en la Primera División, consolidando un lazo que va más allá del fanatismo y que seguramente le permita volver al cuadro de Núñez.

La rivalidad con los hermanos

Sin embargo, su historia también tiene un matiz curioso que refleja el folklore del fútbol argentino. A pesar de haber crecido en una familia mayoritariamente riverplatense, el propio Enzo reveló que dos de sus hermanos son hinchas de Boca Juniors. Esto generó, según sus propias palabras, las típicas cargadas y rivalidades internas propias de cualquier hogar futbolero del país.

En definitiva, Enzo Fernández es un claro ejemplo de cómo el sentimiento de hincha sigue vigente incluso en la élite del fútbol mundial. Su amor por River Plate no solo forma parte de su historia personal, sino que también ayuda a explicar su identidad como futbolista argentino, en donde la pasión por los colores sigue siendo tan importante como el talento dentro de la cancha.