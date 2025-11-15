Gallardo pegó el portazo y borró a dos referentes de River para jugar contra Vélez

Gallardo pegó el portazo: dos borrados en River vs. Vélez y varios juveniles

River Plate enfrentará a Vélez Sarsfield este domingo 16 de noviembre por la última fecha del Torneo Clausura con el objetivo no sólo de meterse en los playoffs del campeonato sino también en la Copa Libertadores del año que viene. Para dicho cotejo, Marcelo Gallardo tomó una tajante decisión con dos de los jugadores más experimentados del plantel que dirige. Por supuesto, la determinación del DT causó un fuerte impacto en el "Millonario".

Semanas después de su renovación con el club y la posterior derrota en el Superclásico contra Boca Juniors, el "Muñeco" no sólo "borró" a dos referentes sino también incluyó a varias promesas de los juveniles. Dependerá de él darles o no lugar en el cruce contra el "Fortín" que dirigen los hermanos Barros Schelotto. Los que se lo perderán son el colombiano Miguel Borja y el chileno Paulo Díaz, quienes ni siquiera están en la nómina de los citados.

Sin Borja ni Paulo Díaz, River visita a Vélez con chances de meterse en los playoffs y la Libertadores

Tanto el "Colibrí" como el zaguero trasandino no estarán presentes debido a que Gallardo ni siquiera los convocó para este compromiso. Hasta el momento no se conocieron los motivos, pero ninguno de ellos presenta una lesión como para estar ausente por dicha razón. Igualmente, el técnico más ganador de la historia del "Millonario" no descartaría darle minutos a los más jóvenes del equipo más allá de la importancia de este encuentro. Ellos son: Agustín Obregón, Facundo González, Ulises Giménez, Thiago Acosta, Santiago Lencina, Cristian Jaime y Joaquín Freitas.

La lista de convocados de River

Es que los de Núñez se juegan mucho más que el año en este compromiso. Las eliminaciones de la Libertadores y la Copa Argentina sumadas al flojo rendimiento en el campeonato no ayudaron para nada al técnico. Para colmo, también cayeron en la final de la Supercopa Internacional con Talleres de Córdoba, otro de los golpazos en 2025.

De esta manera, River (52) está obligado a vencer a Vélez en Liniers y esperar que Argentinos Juniors (54) no sume contra Estudiantes de La Plata para aspirar a un lugar en la segunda fase del torneo continental quedando tercero en la tabla anual, aunque si alguno de los que quede arriba (Rosario Central o Boca Juniors) sale campeón liberaría un cupo para entrar directo a la fase de grupos.

Los convocados de River Plate para el duelo ante Vélez por la última fecha del Torneo Clausura

Arqueros : Franco Armani y Jeremías Ledesma.

: Franco Armani y Jeremías Ledesma. Defensores : Milton Casco, Fabricio Bustos, Agustín Obregón, Lautaro Rivero, Sebastián Boselli, Facundo González, Ulises Giménez.

: Milton Casco, Fabricio Bustos, Agustín Obregón, Lautaro Rivero, Sebastián Boselli, Facundo González, Ulises Giménez. Volantes : Enzo Pérez, Juan Portillo, Thiago Acosta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Santiago Lencina.

: Enzo Pérez, Juan Portillo, Thiago Acosta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Santiago Lencina. Delanteros: Cristian Jaime, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

Cuándo juegan River y Vélez por la última fecha del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Gallardo visitará al de los hermanos Barros Schelotto este domingo 16 de noviembre a las 17 en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.