Así sería el estadio de Peñarol techado, según la Inteligencia Artificial

El Estadio Campeón del Siglo representa la concreción de un anhelo histórico para Peñarol.

El Estadio Campeón del Siglo representa la concreción de un anhelo histórico para la institución aurinegra y fue inaugurado oficialmente en marzo de 2016. El recinto de Peñarol de Uruguay se ubica como uno de los más modernos de la región, cumpliendo con los estándares internacionales exigidos por la FIFA. Ahora la Inteligencia artificial reveló cómo sería si fuera techado.

La casa del Club Atlético Peñarol, situada en la Ruta 102 en el departamento de Montevideo, fue inaugurada el 28 de marzo de 2016 con un encuentro amistoso frente a River Plate. Su construcción marcó un hito, ya que permitió que el "Carbonero" tuviera su localía absoluta tras décadas de utilizar el Estadio Centenario.

Según los registros oficiales del club, la estructura del estadio se divide en cuatro tribunas principales que rinden homenaje a figuras clave: la Tribuna Familiar Frank Henderson, la Tribuna Oficial José Pedro Damiani, y las cabeceras Washington Cataldi y Gastón Güelfi. Actualmente, el recinto tiene una capacidad aproximada para 40.000 espectadores, distribuidos entre gradas generales, plateas y palcos VIP.

Desde su apertura, el Campeón del Siglo ha experimentado actualizaciones tecnológicas constantes. Entre las mejoras más destacadas se encuentra la instalación de un sistema de iluminación LED de última generación, optimizado para transmisiones televisivas en alta definición (4K) y exigencias de la CONMEBOL. Asimismo, el campo de juego, de 105 x 68 metros, cuenta con sistemas de drenaje y riego automatizado de alta eficiencia. La infraestructura se completa con una zona mixta de avanzada, vestuarios de primer nivel y áreas de hospitalidad que consolidan al estadio como un centro deportivo de vanguardia en Sudamérica.

Así sería el estadio de Peñarol techado, según Gemini

Para transformar el Estadio Campeón del Siglo en una estructura totalmente techada, se requeriría una obra de ingeniería de alta complejidad que respete la fisonomía actual pero eleve el estándar a un nivel de elite mundial.

La propuesta técnica se basaría en una cubierta de estructura metálica ligera y membranas de ETFE (etileno-tetrafluororetileno), similar a la utilizada en el Allianz Arena o el SoFi Stadium.

Anillo de compresión: Se instalaría una viga perimetral de acero que rodearía toda la parte superior de las tribunas actuales para sostener el peso del techo sin comprometer las bases originales.

Cubierta translúcida: El uso de paneles de ETFE permitiría el paso de la luz natural en un 70% , garantizando la salud del césped natural y manteniendo la sensación de amplitud.

Sistema de drenaje: Un sistema de canalización interna de aguas pluviales diseñado para evacuar grandes volúmenes de agua hacia reservorios de reutilización para riego.

Iluminación LED Integrada: Sustitución de las torres de iluminación por un sistema de proyectores LED de última generación instalados directamente en el borde interno del techo (el "óculo").

Así sería el estadio de Peñaol techado, según la IA Gemini.

2. Duración estimada

Una obra de esta magnitud se divide en fases para intentar minimizar la pérdida de localía:

Fase de prefabricación (6-8 meses): Construcción de las piezas de acero fuera del sitio.

Fase de Montaje (10-14 meses): Instalación de los pilares de refuerzo y la estructura del techo.

Total: Entre 18 y 24 meses. Con una planificación eficiente, el estadio podría seguir usándose durante gran parte del proceso, cerrándose solo en etapas críticas de montaje pesado.

3. Presupuesto estimado

El costo de techar un estadio de esta escala (aprox. 40,000 espectadores) en la región varía según la tecnología:

Techo fijo (económico): USD 25 a 35 millones.

Techo de alta tecnología: (ETFE + iluminación USD 45 a 60 millones .

Techo retráctil (opcional): Si se decidiera que el centro pueda abrirse y cerrarse, el costo podría escalar por encima de los USD 90 millones.

4. Impacto en la capacidad

El techado suele tener efectos mixtos en el aforo, pero en el Campeón del Siglo el balance sería positivo: