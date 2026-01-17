River vs Peñarol: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

River y Peñarol se enfrentan este sábado en Maldonado, en un amistoso de pretemporada que forma parte de la Serie Río de la Plata. El Millonario llega tras vencer 1-0 a Millonarios de Colombia con gol de penal de Gonzalo Montiel y busca cerrar su preparación con otro triunfo antes del debut oficial en el Torneo Apertura.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan River Plate y Peñarol, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan River Plate y Peñarol?

El amistoso entre River y Peñarol se disputa el sábado 17 de enero de 2026 a las 22:00 (hora argentina) en el Campus de Maldonado, Uruguay. El partido será transmitido en vivo por Disney+ Premium, y será el último encuentro de preparación del equipo de Marcelo Gallardo antes de su debut oficial el 24 de enero frente a Barracas Central por el Torneo Apertura.

River llega a este compromiso con una victoria en su primer amistoso del año, cuando derrotó 1-0 a Millonarios el pasado domingo en Montevideo. Gonzalo Montiel convirtió el único gol desde el punto penal, y Santiago Beltrán respondió con valla invicta bajo el arco millonario en reemplazo de Franco Armani. El Muñeco Gallardo, que renovó su contrato hasta diciembre de 2026 después de un año difícil, aprovecha esta pretemporada para consolidar un plantel reforzado con tres incorporaciones clave: Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Las bajas confirmadas para este partido son el propio Armani, Marcos Acuña y Ezequiel Centurión, todos por lesiones. Sin embargo, Gallardo podrá contar con Facundo Colidio, que regresa tras ausentarse en el duelo con Millonarios. Además, se espera el debut de Aníbal Moreno, quien no fue ni al banco en el primer encuentro y está listo para tener sus primeros minutos con la camiseta de River.

Peñarol, por su parte, encara este partido como su primer amistoso de 2026. Los aurinegros uruguayos vienen de un arranque de año con cinco nuevas incorporaciones que ya se entrenaron con Diego Aguirre: Abel Hernández, Washington Aguerre, Franco Escobar, Facundo Batista y Lucas Ferreira. El técnico, que renovó su contrato hasta diciembre de 2026, busca reconstruir un equipo que perdió la final de la Liga AUF Uruguaya 2025 ante Nacional y quedó eliminado en octavos de la Copa Libertadores.

El objetivo de Peñarol en 2026 es claro: recuperar el título uruguayo que perdió ante su clásico rival y mejorar su performance en la Libertadores. El carbonero comenzó la pretemporada el 5 de enero y ya tiene como primer gran desafío oficial la Supercopa del 1 de febrero, nuevamente contra Nacional. Este amistoso ante River le servirá a Diego Aguirre para seguir ajustando el equipo y darle minutos a sus nuevos refuerzos.

Formaciones probables de River Plate y Peñarol

Marcelo Gallardo tiene prácticamente definido el once inicial para enfrentar a Peñarol. Santiago Beltrán mantendrá la titularidad en el arco tras su actuación ante Millonarios. La línea defensiva estará conformada por Gonzalo Montiel como lateral derecho, la dupla central de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, y Matías Viña por izquierda. El lateral uruguayo, recién llegado a préstamo desde Flamengo, busca consolidarse en su nuevo club tras la salida de Milton Casco.

En el mediocampo, Gallardo probará con Kevin Castaño, Aníbal Moreno y Giuliano Galoppo o Santiago Lencina. El debut de Moreno será uno de los puntos de atención, ya que el volante llegó desde Defensa y Justicia por 7 millones de dólares y se espera que aporte solidez al medio. Arriba, Juan Fernando Quintero tendrá libertad para asociarse con Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quien regresa tras perderse el primer amistoso. La ofensiva millonaria buscará generar opciones ante una defensa uruguaya que viene de sumar refuerzos en el mercado.

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Del lado de Peñarol, Diego Aguirre todavía está probando variantes tácticas con las nuevas incorporaciones. Washington Aguerre será el arquero titular, cumpliendo con el objetivo de reforzar una posición clave tras su llegada desde el fútbol brasileño. En defensa, el flamante fichaje Lucas Ferreira podría tener minutos junto a referentes históricos del club, mientras que Franco Escobar aportará experiencia en el lateral derecho. El mediocampo carbonero se apoya en la experiencia de sus volantes centrales, y arriba Abel Hernández y Facundo Batista son las opciones para liderar el ataque.

Diego Aguirre dispone de varias alternativas ofensivas, con juveniles que vienen destacándose en la pretemporada y refuerzos que necesitan adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo. La ausencia de Matías Arezo, aún en proceso de definir su futuro, obliga al técnico uruguayo a reacomodar las piezas en ataque. Este partido será fundamental para que el Patón pruebe diferentes variantes y llegue en óptimas condiciones a la Supercopa del 1 de febrero.

Peñarol: Washington Aguerre; Franco Escobar, Lucas Ferreira, Damián Suárez, Maximiliano Olivera; Facundo Batista, Sebastián Cristóforo, Gastón Ramírez; Maximiliano Silvera, Abel Hernández, Leonardo Fernández. DT: Diego Aguirre.

River Plate vs Peñarol: Ficha técnica