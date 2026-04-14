Así sería el estadio de Cerro Porteño techado, según la Inteligencia Artificial

La casa de Cerro Porteño está ubicada en el emblemático Barrio Obrero de Asunción.

El Estadio General Pablo Rojas, popularmente conocido como "La Nueva Olla", es la casa del Club Cerro Porteño y está ubicado en el emblemático Barrio Obrero de Asunción. Los cimientos de este coloso se remontan a la presidencia del Coronel Pablo Rojas, bajo cuyo mandato se inauguró el recinto original en junio de 1970. Ahora, la Inteligencia Artificial reveló cómo sería si fuera techado.

En este sentido, la IA de Google detalló que durante años, el escenario fue un símbolo de pertenencia para la parcialidad azulgrana, ganándose el apodo de "La Olla" debido a su fisonomía cerrada y la cercanía de las tribunas, lo que generaba un clima de presión constante. Luego, la transformación definitiva del templo de Cerro Porteño comenzó en el año 2015.

El proyecto, denominado "La Nueva Olla", no consistió en una simple mejora estética, sino en una reconstrucción integral que incluyó el descenso del nivel del campo de juego para permitir la ampliación de las graderías inferiores y la construcción de una nueva bandeja superior. Tras dos años de intensas tareas, el estadio fue reinaugurado el 19 de agosto de 2017, alcanzando una capacidad actual de 45.000 espectadores, consolidándose como el estadio más grande y moderno del país.

Entre las remodelaciones más destacadas que presenta La Nueva Olla se encuentran la instalación de 92 palcos VIP, 22 cabinas de prensa de última generación y un sistema de iluminación LED de alta definición que cumple con los requerimientos de la CONMEBOL para transmisiones internacionales.

Además, el predio cuenta con pantallas gigantes, un túnel central de acceso al campo de juego único en la región y zonas de hospitalidad diseñadas para el confort de los socios. Esta infraestructura no solo alberga los partidos del "Ciclón", sino que se ha convertido en una referencia para finales continentales en Sudamérica.

Así sería el estadio de Cerro Porteño techado, según la Inteligencia Artificial Gemini

La obra consiste en la instalación de una cubierta perimetral continua mediante un sistema de compresión y tracción (tipo spoke-wheel o rueda de bicicleta). Se utilizaría una membrana de ETFE translúcido (similar a la del Allianz Arena o el Estadio de techo retráctil de Santiago), lo que permite el paso de la luz natural para el césped mientras protege al 100% de los espectadores.

1. Detalles de la obra

Estructura: Un anillo de compresión externo de acero que se apoya en nuevas columnas de hormigón y acero distribuidas fuera de las gradas actuales para no obstruir la visión.

Un anillo de compresión externo de acero que se apoya en nuevas columnas de hormigón y acero distribuidas fuera de las gradas actuales para no obstruir la visión. Unificación: Se demolería el techo actual de la tribuna de Preferencia para integrar esa sección a la nueva estructura geométrica, eliminando los desniveles y el "hueco" visual.

Se demolería el techo actual de la tribuna de Preferencia para integrar esa sección a la nueva estructura geométrica, eliminando los desniveles y el "hueco" visual. Sostenibilidad: Integración de paneles fotovoltaicos en la cara norte del techo y un sistema de recolección de agua de lluvia para el riego del campo.

Así sería el estadio de Cerro Porteño techado, según la IA Gemini.

2. Presupuesto estimado

Teniendo en cuenta proyectos similares en Sudamérica y Europa, el costo se estima en:

Monto: Entre $25 y $35 millones de USD .

Entre . Factores de costo: La mayor inversión se destina al acero estructural y la ingeniería de cimentación necesaria para soportar el peso en un área urbana consolidada como Barrio Obrero.

Así sería el estadio de Cerro Porteño techado, según la IA Gemini.

3. Duración de los trabajos

Fase de diseño y licitación: 6 meses.

6 meses. Ejecución de obra: 18 a 24 meses .

. Impacto en la localía: El estadio podría seguir operativo en gran parte del proceso, cerrando sectores específicos por fases, aunque se requeriría un cierre total de unos 4 a 6 meses para el izaje de la estructura principal.

4. Impacto en la capacidad

Capacidad actual: 45,000 espectadores.

45,000 espectadores. Nueva capacidad: Se mantendría prácticamente igual , con un ligero incremento (aprox. +1,500 asientos ) al unificar los niveles de las esquinas y optimizar las zonas de palcos bajo la nueva estructura.

Se mantendría , con un ligero incremento (aprox. ) al unificar los niveles de las esquinas y optimizar las zonas de palcos bajo la nueva estructura. Calidad de asientos: Lo que realmente cambia es la experiencia del usuario. El 100% de los hinchas quedarían protegidos de la lluvia y el sol, y la acústica se volvería mucho más "intimidante" para los equipos visitantes, ya que el sonido de la hinchada rebotaría en la cubierta.

Esta transformación no solo convertiría a La Nueva Olla en el estadio más moderno de Paraguay, sino que lo posicionaría como candidato principal para finales de torneos continentales (CONMEBOL), aumentando los ingresos por eventos y turismo deportivo.