El durísimo momento que atraviesa Sacachispas en el Ascenso del fútbol argentino: "Embargos"

El durísimo momento que atraviesa Sacachispas en el fútbol argentino

Sacachispas fue noticia otra vez en las redes sociales y esta vez no fue producto de sus cargadas al gobierno de Javier Milei o sus funcionarios. Esta vez, el "Lila" atraviesa un complicado momento institucional por el que tendrán que afrontar una importante deuda a raíz de embargos judiciales. A través de sus cuentas oficiales, el equipo de Villa Soldati compartió un comunicado al respecto contando en qué estado está dicha situación que sin dudas generó conmoción en el Ascenso del fútbol argentino.

Según informó "Saca", deberán abonar un monto total de 98 millones de pesos, lo cual afecta directamente la estabilidad económica del famoso club que hoy milita en la Primera C. A su vez, detallaron que todo se originó producto de un supuesto vínculo laboral con una persona de la gestión anterior y de un valor impago con un exjugador. Ambos problemas golpean de lleno a Sacachispas, que mientras tanto lucha por volver a la Primera B Metropolitana y todavía le queda casi toda una temporada por delante para lograrlo.

El comunicado de Sacachispas sobre los embargos

El Club ha sido recientemente notificado de dos embargos judiciales por un monto total de $98.000.000, situación que afecta de manera directa su estabilidad económica y su normal funcionamiento.

Uno de estos reclamos se origina en un supuesto vínculo laboral con una persona vinculada a la gestión anterior y que ha derivado en un embargo contra el Club.

El segundo embargo corresponde a una deuda con un exjugador, respecto de la cual se había suscripto previamente un acuerdo de pago que no fue cumplido, derivando en la actual instancia judicial.

Estos hechos son consecuencia de decisiones y situaciones del pasado que hoy impactan de forma directa en la actualidad de la institución.

Frente a este escenario, la Comisión Directiva se encuentra trabajando activamente en:

Defender legalmente al Club.

Regularizar las obligaciones existentes.

Garantizar la continuidad y el normal funcionamiento de la institución.

El contexto es crítico y requiere del compromiso de todos.

Parte del comunicado de Sacachispas por los embargos judiciales

Por ello, convocamos a la responsabilidad y al acompañamiento de socios, socias, hinchas y de toda persona que se sienta parte del Club, para afrontar este momento con unidad, responsabilidad y compromiso.

EL CLUB ES DE TODOS.

ENTRE TODOS LO VAMOS A SOSTENER Y SACAR ADELANTE.

Cómo está Sacachispas en la Primera C

Mientras atraviesa un complicado momento, el "Lila" da pelea en la Zona A de la Primera C del fútbol argentino. De hecho, el conjunto de Villa Soldati ocupa el tercer puesto de la tabla con 12 puntos, uno por debajo de Berazategui que lidera el campeonato en soledad con 13 unidades. En siete jornadas, Sacachispas acumula tanto cuatro victorias como tres derrotas y este viernes 17 de abril recibirá a Deportivo Español por la octava jornada del campeonato a partir de las 15.30 en el Estadio Beto Larrosa.

En caso de que termine como líder de su grupo, "Saca" jugará la final contra el ganador de la Zona B para ir en búsqueda del primer ascenso a la B Metropolitana. Si esto no sucede, puede quedar entre los siete primeros restantes y jugar el Reducido por la segunda plaza en la categoría superior. Si culmina último se verá obligado a jugar un Repechaje con el último del otro grupo para evitar la desafiliación.