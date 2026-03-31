Hasta un club del fútbol argentino se burló de Manuel Adorni: "Dos viejitas piolas"

Hasta el fútbol argentino ya se ríe de Manuel Adorni.

Un club del fútbol argentino se burló de Manuel Adorni, el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación en el gobierno de Javier Milei, en pleno escándalo por los supuestos casos de corrupción. El exvocero presidencial está en el ojo de la tormenta desde hace alrededor de un mes por las sospechas acerca del supuesto enriquecimiento ilícito, ya que compró numerosas propiedades con dinero de dudosa procedencia y también aparentemente tiene otras sin declarar. Igualmente, la Justicia investiga a fondo esta situación.

En semejante contexto negativo para el funcionario de 46 años, Sacachispas aprovechó para "sacudirlo" a través de su cuenta oficial de X (ex Twitter). El equipo de Villa Soldati, que actualmente milita en la Primera C, disparó munición gruesa a pura ironía contra el hombre de confianza de Javier y Karina Milei en La Libertad Avanza.

Sacachispas lapidó a Adorni a pura ironía: "Algunos quilombitos financieros"

Con un escueto pero contundente mensaje en el perfil de X, repleto de sarcasmo, el "Lila" publicó: "Andamos con algunos quilombitos financieros, ¿alguien conoce dos viejitas piolas que nos puedan dar un préstamo?". La referencia tiene que ver con que, supuestamente, el préstamo del dinero para comprar una de las tantas propiedades de Adorni llegó de parte de dos mujeres jubiladas, aunque luego declararon no conocerlo. "Fin", sentenciaron en el tuit, al estilo de como suele cerrar sus posteos el propio jefe de Gabinete de la Nación.

La cargada anterior de Sacachispas a Adorni

Cuando se empezaron a conocer más detalles sobre este caso el sábado 28 de marzo, desde "Saca" habían publicado el famoso meme de un hombre fumando, tranquilo, en una mesa afuera mientras a unos pocos metros hay un auto dado vuelta en plena calle y gente en el caos. "Se va todo a la mierda, pero vos ganás 5 a 0...", redactaron con relación a la última victoria frente a Leandro N. Alem como visitante en el Ascenso.

Los palazos de Sacachispas a Adorni en X.

Piden nuevas medidas de prueba en la causa de Adorni por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó una batería de nuevas medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete. La investigación, iniciada tras una denuncia de la diputada Marcela Pagano, apunta a determinar si hubo inconsistencias entre el patrimonio declarado por el funcionario y sus ingresos como servidor público.

Entre las diligencias solicitadas, se incluyen pedidos de informes a organismos clave como el Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de los Registros del Automotor y la Oficina Anticorrupción. El objetivo es verificar la titularidad de bienes, movimientos patrimoniales y posibles inconsistencias en las declaraciones juradas del funcionario.

También se requirió información sobre eventuales participaciones societarias, movimientos migratorios y antecedentes laborales, así como detalles sobre ingresos, viáticos y compensaciones recibidas durante su paso por la función pública.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un supuesto incremento patrimonial “desproporcionado” por parte de Manuel Adorni. Según la presentación, el patrimonio del funcionario habría crecido hasta un 500% en un solo período fiscal, con inconsistencias entre distintas declaraciones juradas. Entre los puntos cuestionados figuran la omisión de activos financieros, depósitos en el exterior y la incorporación de sumas de dinero cuya procedencia habría sido justificada mediante préstamos familiares.

La investigación también busca determinar la veracidad de esos mutuos declarados con familiares, incluyendo a su madre y a una mujer de 95 años, cuyos ingresos deberán ser analizados en relación con los montos involucrados. Uno de los ejes centrales del expediente es la posible existencia de un inmueble no declarado en el Country Indio Cuá Golf Club. De acuerdo con la denuncia, se trataría de una vivienda de dos plantas que habría sido construida por el propio funcionario o a instancias suyas, pero que no figura en su Declaración Jurada Patrimonial Integral presentada ante la Oficina Anticorrupción.

Para esclarecer este punto, el fiscal solicitó informes a la administración del country y a la Municipalidad de Exaltación de la Cruz. Se busca determinar si existen registros de propiedad, permisos de obra, pagos de expensas o cualquier vínculo formal entre Manuel Adorni, su pareja y el lote investigado.

Los otros hechos que se investigan

La causa también incluye otros hechos que podrían ser relevantes para el análisis patrimonial. Entre ellos, viajes al exterior en el marco de funciones oficiales, en los que el funcionario habría estado acompañado por su pareja, y un traslado a Uruguay en un avión privado.

Estos movimientos están siendo evaluados para determinar si implicaron gastos incompatibles con los ingresos declarados o si fueron debidamente justificados en el marco de su función pública. Asimismo, se ordenó relevar ingresos y egresos del país desde 2022, lo que permitirá reconstruir con mayor precisión la actividad internacional del funcionario y su eventual impacto en el patrimonio.