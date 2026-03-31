Sufre Boca: la Justicia le ordenó pagar más de un millón de dólares

La Justicia ordenó a Boca Juniors pagarle a un exjugador del club, que había llegado en la conducción de Daniel Angelici, un porcentaje de su transferencia.

Boca Juniors recibió un inesperado revés judicial en las últimas horas, debido a que la Justicia falló a favor de Emanuel "Bebelo" Reynoso y obligó al club a abonarle una importante suma vinculada a su transferencia al exterior. El jugador, que había llegado a comienzos del 2018 durante la gestión de Daniel Angelici, nunca a llegó a consolidarse en el "Xeneize" y se marchó dos años después a Estados Unidos con un conflicto que escaló en el tiempo.

La resolución judicial determinó que Boca deberá desembolsarle 660.000 dólares a “Bebelo” Reynoso en concepto de derechos vinculados a su transferencia al Minnesota United de la MLS. El fallo, emitido por un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, revocó una instancia previa y le dio la razón al futbolista, quien reclamaba el cobro de un porcentaje de su pase al exterior.

De esta manera, el club de La Ribera deberá afrontar el pago del monto principal y también intereses del 1.5 por ciento anual que corren desde agosto del 2020, cuando se realizó la transferencia, por lo que a la cifra inicial habría que agregarle casi 700.000 dólares más. En resumen, el monto final quedaría en aproximadamente 1.300.000 dólares.

Aunque primero se había informado en e proceso que el jugador había donado voluntariamente el procentaje al club, la medida fue revocada y ahora la dirigencia de Boca podrá apelar la resolución para evitar pagar el monto.

El origen del conflicto de Boca con Bebelo Reynoso

El caso tiene su raíz en la transferencia de Reynoso al Minnesota United, concretada en 2020. En aquella operación, el jugador emigró desde Boca Juniors hacia la Major League Soccer en una negociación que le generó a Boca 5.000.000 de dólares netos.

Sin embargo, el mediocampista consideró que no se respetaron ciertos acuerdos económicos vinculados a su salida e, incluso, argumentó que la firma de la supuesta donación “fue impuesta por el club como condición para concretar la transferencia a la MLS”. Además, se sostuvo que la jueza que intervino inicialmente incurrió en arbitrariedad al no considerar este aspecto.

En ese sentido, la defensa del jugador entendió que el fallo original avalaba “una situación contraria a la protección del crédito laboral”, al tratarse de un futbolista que, bajo la presión de concretar su pase al exterior y a pocas horas de viajar, accedió a firmar una donación en favor de su empleador sobre un derecho que aún no había cobrado. El reclamo se centró en el derecho a percibir un porcentaje de la transferencia, un punto que finalmente fue aceptado por la Justicia tras una revisión ehaustiva de la situación.

Según consta en el expediente, Boca deberá saldar la deuda “dentro de los cinco días de notificada la liquidación”, con la correspondiente deducción del impuesto a las Ganancias. En el mismo sentido, la institución también tendrá que afrontar las costas judiciales y los honorarios en ambas instancias.

Un caso que puede sentar un precedente

Más allá del caso puntual de Reynoso, el fallo marca un precedente para otros futbolistas que atraviesen situaciones similares. El reconocimiento judicial de derechos económicos en transferencias refuerza la importancia de los contratos y abre la puerta a nuevos reclamos en el futuro.

Para los clubes, esto implica la necesidad de extremar cuidados en cada negociación, evitando posibles litigios que puedan derivar en costos elevados.

Los números de Reynoso en Boca