Por qué el gobierno de Chile pide que no haya hinchas de Boca contra Universidad Católica

La Católica anunció que el Xenieze no podrá jugar en su debut de Libertadores con el apoyo de sus hinchas.

El debut de Boca en la Copa Libertadores está coleccionando una serie de problemas que generan varios comentarios entre los hinchas. El viaje a Chile para enfrentar a la Universidad Católica tiene algunas reglas que deben respetarse. Una de ellas se encuentra sugerida por las autoridades del gobierno chileno, que deslizó la idea de no recibir público visitante. Una medida que el Xeneize busca combatir y eliminar o amenazar con el fin de replicar lo mismo en la Argentina.

La agenda señala que el Xeneize saldrá al campo de juego del Claro Arena a las 21:30 del próximo martes 7 de abril. En la previa, el conjunto católico le comentó a la CONMEBOL que solo tiene disponible 450 ubicaciones para la parcialidad argentina. Una decisión que rompe con el reglamento de los partidos, en donde cada visitante debe contar con un mínimo de 2000 localidades para libre uso. La justificación radica en que el sector no dispone de mayor capacidad.

Sin embargo, el paso de los días expuso una nueva medida contra los hinchas de Boca que deseen viajar a Chile. “La alcaldesa (Catalina San Martín) nos ha hecho ver el inconveniente de realizar el partido en condiciones normales, nos ha solicitado que lo declaremos de alto riesgo, y de esa forma se impida la concurrencia de hinchas del equipo rival", expresó Germán Codina, en conferencia de prensa, que se desempeña como delegado presidencial de la Región Metropolitana.

“Lo que nosotros vamos a adoptar es la mejor de las decisiones para que un evento deportivo conserve las características de evento deportivo y no se termine transformando en un evento peligroso o que ponga en riesgo la integridad tanto de los vecinos”, agregó el funcionario. Un detalle particular es que los vecinos de la zona también pidieron por la no presencia de visitantes porque el estadio se encuentra ubicado en la comuna de Las Condes, que se trata de una zona residencial de alto nivel.

Por otro lado, la Universidad Católica emitió un comunicado en sus redes sociales para dejar en claro que se trata de una decisión que los excede de cualquier tipo de responsabilidad y de posible castigo de la CONMEBOL. “La Delegación Presidencial Metropolitana nos ha comunicado que el partido deberá disputarse sin la presencia de hinchada visitante, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes al evento y de los entornos del recinto”, expresaron.

En consecuencia, el organismo sudamericano tendrá que comenzar a pensar en la organización en el partido de vuelta que se disputará el 28 de mayo en la Bombonera. Uno en donde Boca recordará todo este intercambio de pedidos y buscará que los 90 minutos se desarrollen únicamente con la presencia de hinchas locales. Un duelo que se desarrollará en el final de la fase de grupos y que permitirá conocer cómo se encuentra la clasificación de los dirigidos por Claudio Úbeda de cara a los octavos de final.

La agenda de Boca en la Copa Libertadores