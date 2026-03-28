Sorpresa en Boca: la dura crítica de Arruabarrena a Úbeda por su presente

El Vasco considera que Boca no está pasando por un buen momento deportivo.

El presente de Boca desde lo deportivo no es malo, pero la forma de jugar que el equipo de Claudio Úbeda posee es una que despierta bastantes críticas en las redes sociales. Son varios los hinchas que manifiestan que el ciclo no tiene mucho más para entregar y piden por la llegada de un nuevo entrenador con mayor experiencia. A esta ola de comentarios, se debe sumar una crítica de Rodolfo Arruabarrena que sorprende y bastante.

“Boca está ahí, no ha tenido buenas actuaciones o buenos rendimientos; los resultados están a la vista. Pero todavía esto recién ha comenzado y sabemos que el tema de la Copa Libertadores es lo más importante y, bueno, supongo que el entrenador estará tratando de poder ensamblar la gente nueva que ha llegado a un buen funcionamiento del equipo”, señaló el Vasco en charla con el portal partidario Planeta Boca Juniors.

En la última semana, se conoció que Claudio Úbeda es un entrenador con una interesante estadística en lo que respecta a los primeros 20 partidos en Boca y en comparación con otros. El porcentaje de efectividad quedó en 63,5%, mientras que el segundo es Fernando Gago con 63% y el tercero es Hugo Ibarra con 62%. Un detalle a mencionar es que se toma en consideración a aquellos entrenadores que pasaron bajo la gestión de Juan Román Riquelme como dirigente de la institución.

“Boca no puede no ser protagonista de los torneos en los que participa. Tiene que ser siempre estar ahí, pelearlos, competirlos, que es una palabra que últimamente todos los entrenadores la usamos, de competir, pero es verdad, muchas veces hay partidos que tu equipo lo ves que no lucha y ahí es de donde sale esa palabrita que es competir, ser intenso. Boca tiene que ser todo eso en todos los torneos que esté”, culminó sobre su análisis del presente del equipo.

¿De qué depende la continuidad de Claudio Úbeda en Boca?

Lo primero a mencionar es que Claudio Úbeda tiene contrato con Boca hasta junio. Esto es producto de que se trata del vínculo que firmó cuando llegó formando parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Russo. Al producirse el fallecimiento del experimentado entrenador, la institución lo que hizo fue una promoción de cargo. No hubo ninguna mejora contractual. Si bien se deslizó la intención de modificar el trato y extenderlo, eso quedó en la nada.

En lo que respecta a la continuidad del entrenador al mando del primer equipo del Xeneize, son los resultados que obtenga con el paso de los partidos los que van a definir su suerte. Se menciona que la comisión directiva le habría pedido que gane el Torneo Apertura o que llegue lo más lejos posible en las instancias de eliminación directa. Además, se desprende como obligación la obtención de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Aunque el rendimiento deportivo no es algo que se negocia, porque también se pretende una mejora.

Por otro lado, los rumores comienzan a postular algunos entrenadores que están en la mira de Juan Román Riquelme en caso de que necesite contratar a uno. Los nombres que más resuenan son los de Cristian “Kily” González, Antonio Mohamed y Gustavo Quinteros. Este último se encuentra en un momento muy particular en Independiente, debido a que una derrota frente a Racing en el clásico podría dejarlo en la cuerda floja y obligarlo a conseguir resultados positivos de manera muy rápida.