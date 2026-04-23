Irán refuerza el control de Ormuz tras la suspensión de los nuevos ataques por parte de EEUU

Soldados participan en una operación de apresamiento del portacontenedores MSC Francesca, según la televisión estatal iraní

Irán confiscó dos buques en ​el estrecho de Ormuz al reforzar su control sobre esta vía navegable estratégica, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que suspendía indefinidamente los ataques, sin que hubiera indicios de que se reanudaran las conversaciones de paz.

La situación ‌del alto el fuego, vigente desde hacía dos semanas ‌y que debía expirar a principios de esta semana, seguía sin estar clara. En un brusco cambio de rumbo, horas después de amenazar con renovar la violencia, Trump hizo un anuncio el martes, en apariencia unilateral, indicando que Estados Unidos prorrogaría el alto el fuego hasta que se hubiera debatido una propuesta iraní en las conversaciones de paz para poner fin a la guerra, que ya dura dos meses.

Pero los responsables iraníes no dijeron que hubieran aceptado ninguna prórroga de la tregua, y criticaron la decisión de Trump de mantener el bloqueo de la Armada de EEUU al comercio marítimo de Irán, considerado por Irán como un acto de guerra. El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad ​Baqer Qalibaf, dijo que un alto el ⁠fuego total solo tenía sentido si se levantaba el bloqueo.

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Reabrir el estrecho de Ormuz, el paso que transportaba una quinta parte del ‌comercio mundial de petróleo antes de la guerra, era imposible con tal "flagrante violación del alto el fuego", afirmó ⁠Qalibaf en las redes sociales.

"No has logrado tus objetivos mediante la agresión militar y ⁠tampoco los lograrás mediante la intimidación", escribió en su primera respuesta al anuncio de Trump. "La única vía es reconocer los derechos del pueblo iraní".

Trump volvió a echarse atrás en el último momento respecto a sus repetidas amenazas de bombardear las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles ⁠de Irán, lo que, según advierten las Naciones Unidas y otros organismos, violaría el derecho internacional humanitario. Pero se ha avanzado ​poco para poner fin a la guerra que comenzó con los ataques conjuntos de Estados Unidos ‌e Israel contra Irán el 28 de febrero.

Esto deja a ambas ‌partes en un punto muerto, con el crucial estrecho de Ormuz aún cerrado, lo que pone a prueba las economías de ⁠todo el mundo. Miles de personas han perdido la vida en todo Oriente Medio, principalmente en Irán y Líbano, donde el grupo miliciano Hezbolá, aliado de Irán, se unió a la lucha contra Israel.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se incautó de dos buques y los escoltó hasta las costas iraníes, según declaraciones de las compañías navieras y de la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

La Guardia Revolucionaria acusó a los ​buques que había incautado, ‌el Epaminondas, con bandera de Liberia, y el MSC Francesca, con bandera de Panamá, de operar sin los permisos necesarios y de manipular sus sistemas de navegación.

Un tercer buque portacontenedores, con bandera de Liberia, fue objeto de disparos en la misma zona, pero no sufrió daños y reanudó la navegación, según fuentes de seguridad marítima.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en una entrevista con Fox News que, dado que los buques no eran estadounidenses ni israelíes, ⁠la incautación no constituía una violación del alto el fuego. Calificó el hecho de "acto de piratería".

El ejército estadounidense dijo el miércoles que, hasta el momento, había ordenado a más de 30 buques que dieran media vuelta o regresaran a puerto como parte del bloqueo de EEUU contra Irán. Mucho más allá del golfo Pérsico, el ejército estadounidense ha interceptado al menos tres petroleros con bandera iraní en aguas asiáticas, según las fuentes, desviándolos de sus posiciones cerca de India, Malasia y Sri Lanka.

El Brent, el índice de referencia internacional del crudo, se mantenía por encima de los 100 dólares el barril en los mercados asiáticos del jueves, tras haber alcanzado las tres cifras un día antes por primera vez en dos semanas.

NO HAY NUEVA FECHA LÍMITE PARA ‌EL ALTO EL FUEGO

En su anuncio del martes, Trump dijo que EEUU había accedido a una petición de los mediadores pakistaníes "de suspender nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes puedan presentar una propuesta unificada (...) y concluyan las conversaciones, de una forma u otra".

No ha fijado ningún plazo para la propuesta ni para las conversaciones, según declaró a los periodistas Karoline Leavitt.

Pakistán, que ha actuado como mediador, seguía intentando reunir a las partes después de que ambas faltaran a las conversaciones programadas provisionalmente para el martes en Islamabad, antes de que expirara el alto el fuego de ‌dos semanas.

La primera ronda de conversaciones de paz entre Irán y EEUU celebrada en Islamabad hace 11 días no dio lugar a ningún acuerdo.

Trump quiere que Irán abandone al uranio altamente enriquecido y renuncie a un mayor enriquecimiento para impedir que construya un arma nuclear. Irán afirma que solo tiene un programa ‌nuclear civil pacífico y quiere el ⁠levantamiento de las sanciones, reparaciones por los daños y el reconocimiento de su control sobre el estrecho.

Irán también ha puesto como condición para las conversaciones de tregua un alto el fuego entre Israel y el grupo miliciano libanés ​Hezbolá. El miércoles, los ataques aéreos israelíes sobre Líbano causaron la muerte de al menos cinco personas, entre ellas la periodista libanesa Amal Khalil.

Fue el día más mortífero desde que se anunciara el 16 de abril un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano.

Con información de Reuters