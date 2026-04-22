Un experto dimite de su cargo en el programa de EEUU contra el VIH y critica el enfoque de Trump

FOTO DE ARCHIVO. Una enfermera toma una muestra de sangre a un niño para una prueba de VIH en una clínica en Diepsloot, al norte de Johannesburgo, Sudáfrica

​El director científico del principal programa estadounidense contra el VIH/sida ha dimitido esta semana y ha criticado los recortes del Gobierno de Donald Trump a ‌la ayuda exterior, así como ‌lo que, según él, es el uso de dicha ayuda como moneda de cambio para los intereses comerciales de Estados Unidos.

El presidente republicano desmanteló el año pasado la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), que anteriormente supervisaba la mayoría de los programas de ayuda exterior, pero las autoridades afirmaron que continuaría la labor de salvar vidas, principalmente en los países africanos en ​desarrollo, en el marco ⁠del Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del Sida (PEPFAR), una iniciativa ‌bipartidista creada bajo la presidencia de George W. Bush.

Mike Reid, médico ⁠especialista en enfermedades infecciosas en ejercicio que ocupó ⁠el cargo de director científico del PEPFAR en la Oficina de Seguridad Sanitaria Global y Diplomacia del Departamento de Estado, dijo el lunes en una publicación en Substack ⁠que había permanecido en el cargo durante los últimos 18 meses con la ​esperanza de preservar los programas en riesgo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sin embargo, señaló ‌que la financiación de los programas de ‌salud en el extranjero se estaba utilizando como moneda de cambio sobre los ⁠países en desarrollo, citando una información de The New York Times del mes pasado en el que se afirmaba que el Departamento de Estado estaba considerando retener la ayuda destinada a las personas con VIH en Zambia para presionar al país ​a que ‌firmara un acuerdo favorable sobre minerales críticos con EEUU.

"Cuando el acceso al tratamiento o la prevención se entrelaza con el acceso a minerales críticos o el posicionamiento geopolítico, el trabajo ya no es lo que pretende ser", escribió.

La labor en materia de salud global era "intrínsecamente antifascista" e incompatible ⁠con la trayectoria "autoritaria" del Gobierno en el ámbito nacional, añadió.

El Departamento de Estado, tras ver la publicación el lunes, comunicó a Reid que su contrato quedaba rescindido de inmediato, dijo este a Reuters en una entrevista telefónica el martes.

Al ser preguntado sobre la publicación de Reid, el Departamento de Estado dijo que seguía gastando los fondos asignados al PEPFAR por el Congreso de EEUU y señaló que había ofrecido a Zambia un "generoso paquete plurianual ‌de ayuda estadounidense", pero no abordó la afirmación de que EEUU buscaba concesiones económicas a cambio.

Un portavoz del departamento dijo que Reid se marchó de mutuo acuerdo después de que "admitiera que ya no podía ofrecer asesoramiento científico imparcial".

"Como en todos los Gobiernos, el presidente y su equipo establecen la política, y es deber de toda persona afiliada al ‌departamento ejecutar fielmente esa política", dijo el portavoz.

El Departamento de Estado publicó la semana pasada datos que muestran que el número de personas a las que se les realiza la ‌prueba del VIH se ⁠redujo drásticamente el año pasado en medio de las interrupciones del PEPFAR, al que se le atribuye haber salvado 26 millones de ​vidas y haber evitado infecciones por VIH en 7,8 millones de bebés nacidos de madres infectadas por el VIH desde su inicio en 2003.

Con información de Reuters