Formosa lanzó nuevas capacitaciones gratuitas para fortalecer la inserción laboral de los jóvenes: todos los detalles

Formosa inició este lunes una nueva etapa de capacitaciones gratuitas destinadas a mejorar las oportunidades de acceso al mercado laboral. Las actividades están dirigidas principalmente a jóvenes de entre 18 y 30 años y se desarrollan en modalidad presencial, con grupos reducidos para favorecer una formación más personalizada.

En esta oportunidad, dirigida por la Subsecretaría de Empleo, comenzaron los cursos de "Excelencia en atención al público" y "Ventas y asesoramiento comercial", propuestas que se extenderán hasta el próximo 5 de junio en distintos espacios de la ciudad capital.

La coach ontológica, Mariana Bedoya, quien forma parte del equipo de la Subsecretaría de Empleo, explicó que las capacitaciones se dictan en grupos pequeños y en horario vespertino, de 17 a 21 horas, con el objetivo de facilitar la participación de quienes estudian o trabajan.

Formación para mejorar la empleabilidad

Respecto al curso de atención al público, señaló que apunta al fortalecimiento de competencias cada vez más requeridas en distintos ámbitos laborales. Durante los encuentros, los asistentes trabajan herramientas vinculadas a la comunicación efectiva, la oratoria, la escucha activa y la resolución de conflictos, lo que busca mejorar el vínculo con clientes y usuarios.

"Está orientado especialmente a personas que buscan empleo o desean mejorar sus competencias para desenvolverse en entornos laborales", explicó Bedoya en comunicación con medios locales. Los participantes incorporan técnicas relacionadas con la comunicación comercial, el manejo de objeciones, la persuasión, el cierre de ventas y la fidelización de clientes.

Por su parte, el coach ontológico Rodrigo Giménez detalló que la capacitación sobre ventas y asesoramiento comercial combina contenidos teóricos con actividades prácticas para aplicar los conocimientos en situaciones reales.Además, la propuesta incorpora contenidos vinculados al uso de redes sociales como complemento para el desarrollo de estrategias comerciales y la promoción de productos y servicios.

Nuevas propuestas desde el 8 de junio

Desde la Subsecretaría de Empleo adelantaron que la oferta formativa continuará con la ampliación durante las próximas semanas con nuevos cursos destinados a fortalecer distintos perfiles laborales. Entre las capacitaciones previstas figura "Auxiliar administrativo", enfocada en tareas de organización documental, carga de datos, atención telefónica y gestión administrativa básica.

También se pondrá en marcha el curso "Gestión de redes y ventas digitales", orientado a quienes busquen desarrollar habilidades para comercializar productos y atender clientes a través de plataformas digitales.

A ello se sumará el "Taller Integral de oratoria, expresión, comunicación y prácticas interpersonales", destinado al público en general y centrado en el desarrollo de herramientas para hablar en público, mejorar la comunicación y fortalecer el perfil profesional.

Las autoridades destacaron que estas iniciativas buscan brindar conocimientos prácticos y herramientas concretas para favorecer la inserción laboral, el desarrollo de emprendimientos y la mejora de las condiciones de empleabilidad de los jóvenes formoseños.