Especialistas en emergencias realizan operaciones de búsqueda y rescate en el lugar del derrumbe parcial de un edificio de apartamentos, tras lo que las autoridades locales calificaron como un ataque con drones ucranianos, en Syzran, Rusia

Una mujer y un niño murieron en la ciudad ‌rusa de ‌Syzran después de que un ataque con drones ucranianos provocara el derrumbe parcial de un edificio de apartamentos y 12 personas resultaran heridas, según informó el ​miércoles el ⁠gobernador regional.

Viacheslav Fedorischev, gobernador de ‌la región de Samara, ⁠dijo que dos ⁠edificios de apartamentos habían sido alcanzados en el ataque, algo que calificó ⁠de crimen contra la población ​civil.

"Dos personas, una mujer ‌adulta y un ‌niño, han fallecido en Syzran ⁠tras un ataque de un dron enemigo", dijo en un comunicado. "Fueron rescatados de entre los ​escombros ‌de la entrada del edificio destruido. Esta es una tragedia que todos compartimos", dijo Fedorishchev.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No hubo comentarios inmediatos ⁠por parte de Ucrania. Ambas partes niegan haber atacado deliberadamente a civiles.

Ucrania ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética de Rusia en los últimos meses, en un ‌momento en que las conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos se encuentran en pausa y Washington está centrado en su guerra con ‌Irán.

En Syzran, a unos 1.000 kilómetros de la frontera con Ucrania, ‌se encuentra ⁠una gran refinería de petróleo.

Con información de Reuters