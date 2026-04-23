Bolivia nombra a Marcelo Blanco nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías

FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ofrece una rueda de prensa, en La Paz, Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ‌nombró este ‌miércoles a Marcelo Blanco nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías del país, en sustitución de Mauricio Medinaceli, cuando aún no ​han transcurrido ⁠seis meses desde el ‌inicio del mandato ⁠del nuevo Gobierno.

Blanco ⁠ocupaba anteriormente el cargo de viceministro de Electricidad y Energías ⁠Renovables.

El cambio de ​liderazgo se produce ‌en un momento ‌en que Bolivia se enfrenta ⁠a una grave escasez de combustible y de dólares estadounidenses. Las ​menguantes ‌reservas de divisas se han visto aún más mermadas por la caída de la producción ⁠y exportaciones de energía.

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Paz puso fin a casi dos décadas de Gobiernos de izquierdas cuando asumió el cargo el pasado mes de ‌noviembre, prometiendo abrir sectores de la economía a la inversión privada y cerrar empresas estatales deficitarias para revertir ‌una crisis económica cada vez más profunda.

Con información de Reuters