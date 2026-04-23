Bolivia nombra a Marcelo Blanco nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, nombró este miércoles a Marcelo Blanco nuevo ministro de Hidrocarburos y Energías del país, en sustitución de Mauricio Medinaceli, cuando aún no han transcurrido seis meses desde el inicio del mandato del nuevo Gobierno.
Blanco ocupaba anteriormente el cargo de viceministro de Electricidad y Energías Renovables.
El cambio de liderazgo se produce en un momento en que Bolivia se enfrenta a una grave escasez de combustible y de dólares estadounidenses. Las menguantes reservas de divisas se han visto aún más mermadas por la caída de la producción y exportaciones de energía.
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Paz puso fin a casi dos décadas de Gobiernos de izquierdas cuando asumió el cargo el pasado mes de noviembre, prometiendo abrir sectores de la economía a la inversión privada y cerrar empresas estatales deficitarias para revertir una crisis económica cada vez más profunda.
Con información de Reuters