Pánico en un avión: un jugador del fútbol argentino protagonizó un polémico momento

Un jugador del fútbol argentino causó pánico arriba de un avión con un comentario que causó polémica entre los pasajeros que estaban a punto de emprender viaje. Se trata de Emiliano Endrizzi, defensor de 32 años que forma parte del plantel de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que este domingo jugará como visitante ante Agropecuario por la novena fecha de la Primera Nacional en el Ascenso. Antes de partir junto a sus compañeros -y otras personas- desde el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán, el lateral esbozó una palabra prohibida.

El término utilizado por el futbolista es nada más y nada menos que "bomba", uno de los tantos que no se pueden gritar en un avión. Esto derivó no sólo en el enojo de la gente presente, sino también en que se tenga que activar un protocolo -independientemente si había una bomba o no- y los tripulantes tengan que bajar automáticamente a raíz de esta cuestión. Por supuesto, Endrizzi fue detenido pocos minutos después por lo que dijo en tono de broma junto a sus colegas.

Quién es Emiliano Endrizzi: el jugador que gritó "bomba" arriba de un avión y causó pánico antes del vuelo

El "Chavo" Endrizzi es un defensor catamarqueño nacido en 1994 que hizo su debut en Instituto de Córdoba en 2014, en 2022 arribó a Independiente Rivadavia de Mendoza y desde el 2023 viste los colores del "Lobo" jujeño. Su función en el verde césped es como lateral izquierdo y viene de ser titular en la mayoría de los compromisos del 2026 en el campeonato, como también en la Copa Argentina, donde su equipo eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ahora, se preparaba para un nuevo duelo ante Agropecuario, pero complicó todo arriba del avión.

Emiliano Endrizzi, el futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy que generó polémica en un avión

Para colmo, Gimnasia de Jujuy está pasando un muy buen momento en el certamen ya que comparte el liderazgo con Tristán Suárez (que tiene mejor diferencia de gol) de la Zona B. Actualmente acumulan 15 puntos producto de cinco triunfos y dos derrotas, por lo que buscarán seguir por la senda victoriosa con el sueño de volver a Primera. A raíz de lo sucedido con el defensor se atrasó el vuelo, el Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán cerró sus puertas y el propio futbolista podría recibir severas sanciones.

Por qué no se puede gritar bomba arriba de un avión

El sólo hecho de decir la palabra -como también sucede con los términos emergencia, fuego y terrorista", no sólo puede causar pánico entre los pasajeros y derivar en sanciones graves además de la detención. Ya sea a modo de pregunta o de broma, utilizar cualquiera de ellos está completamente prohibido. Esto generará una falsa alarma en el Aeropuerto y los viajantes tendrán que abandonar los vuelos que estén por tomar o mismo el recinto.

Cuándo es el partido de Gimnasia de Jujuy ante Agropecuario por la Primera Nacional

El "Lobo" jujeño visita al de Carlos Casares este domingo 12 de abril desde las 16 horas en el Estadio Ofelia Rosenzuaig por la novena fecha de la Primera Nacional. Nahuel Viñas será el encargado de impartir justicia en este cotejo que tendrá la transmisión oficial de la plataforma LPF Play. Por supuesto, el técnico del conjunto visitante no sabe si contará o no con Endrizzi, quien entró en una verdadera polémica sólo por una palabra arriba del avión que trasladaría al plantel para horas más tarde jugar el cotejo en cuestión.