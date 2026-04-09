No es Messi: Lo dirigió Maradona en la Selección y suena para volver a Newell's para sacarlo de la crisis

El nombre de un exjugador con pasado en Newell's comenzó a sonar con fuerza en las últimas horas para volver a la institución en medio de la crisis futbolística que tiene a la "Lepra" cerca del descenso. Después de la derrota por 5 a 0 ante Lanús, Roberto Sensini dejó su cargo como director deportivo y otro ex futbolista se perfiló para ocupar dicho lugar. Se trata de Hernán Bernardello, quien debutó en el club y colgó los botines hace pocos años.

El volante que tuvo un paso por la Selección Argentina de la mano de Diego Armando Maradona apareció en el radar de la dirigencia para asumir en el cargo. La situación no es para nada buena más allá de que hoy no están en zona de descenso. Las victorias al hilo contra Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba de Santiago del Estero -en el medio fueron eliminados por Acassuso en la Copa Argentina- le dieron respiro en la tabla, pero todavía no se alejaron completamente del fondo, por lo que buscaron un cambio pensando en el resto de la termporada.

Hernán Bernardello, a un paso de volver a Newell's como director deportivo

Según contó el periodista Gonzalo Calvigioni de Cadena 3 Rosario, Bernardello es el principal candidato a ser el nuevo director deportivo de Newell's. A su vez, aseguró que "ya hubo charlas" de la dirigencia para con él para avanzar sobre esto. Por supuesto, dependerá de que todo esto avance para que finalmente asuma en el mencionado puesto en las próximas semanas.

A su vez, cabe destacar que la "Lepra" también tendrá por delante el segundo semestre para salir adelante y evitar el descenso a la Primera Nacional. De la mano de Frank Kudelka encontró dos resultados positivos que lo sacaron del fondo, aunque todavía resta la segunda mitad del 2026 y lo que suceda será determinante para el club en la máxima categoría del fútbol argentino.

Hernán Bernardello volvería a Newell's como director deportivo

Los números de Bernardello como jugador de Newell's

Partidos jugados : 129.

: 129. Goles : 3.

: 3. Asistencias : 3.

: 3. Títulos: no ganó.

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La "Lepra" recibe a San Lorenzo de Almagro el próximo domingo 12 de abril en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa desde las 15 por el partido correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura. Será el decimoquinto compromiso oficial para el equipo de Frank Darío Kudelka en este 2026 después del triunfo por 3 a 1 ante Central Córdoba de Santiago del Estero como visitante que le dio tranquilidad en las tablas. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online será de Disney+, TNT GO, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

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