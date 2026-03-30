Newell's perdió con los suplentes de Acassuo y profundiza su crisis

Newell’s perdió por 2 a 0 con Acassuso en el partido que disputaron esta noche, en el estadio Nuevo Monumental de Atlético Rafaela, en Santa Fe, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de la zona norte de la provincia de Buenos Aires se quedó con el triunfo con goles del delantero Martín Schlotthauer y el mediocampista Nahuel Petillo.

Con la derrota, la “Lepra” quedó afuera en la primera ronda de la copa nacional, a cuya segunda instancia avanzó Acassuso, que esperará como rival al ganador entre Gimnasia y Camioneros.

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