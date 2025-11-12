El primer refuerzo de los Messi en Leones FC: un colombiano para la C del fútbol argentino

Leones FC., el club de la familia de Lionel Messi, presentó al primer refuerzo que jugará en la Primera C del fútbol Argentino.

Leones FC., el club fundado por la familia de Lionel Messi que se salteó varias categorías y participará en la Primera C del fútbol argentino, presentó a su primer refuerzo en el mercado de pases. Se trata de Francisco "Pacho" Bravo, un colombiano pasó por Central Ballester y también por el fútbol playa de Racing en nuestro país.

"Desde Colombia llegó Francisco ´Pacho´ Bravo, que se convirtió en refuerzo para el plantel de Leones FC que afrontará la próxima temporada del torneo de Primera C. ¡Bienvenido, Pacho!", se lee en el comunicado sobre la presentación oficial del delantero, que firmó su contrato acompañado de Matías Messi, hermano de Lionel.

Francisco "Pacho" Bravo firma su contrato en el Club de Leones de Rosario, que jugará en la Primera C.

La carrera de "Pacho" Bravo, primer refuerzo del Leones FC. de Messi

El extremo de 31 años tuvo además una experiencia en el fútbol de Georgia en la temporada 2022-2023, cuando vistió 33 veces la camsieta del FC Gareji, con la que marcó 4 goles y dio una asistencia. Además, el atacante también jugó en Armenia y en Universitario Popayán de Colombia, un club del Ascenso de su país.

Días antes del arribo del jugador "cafetero", Leones FC. había confirmado el contrato de Valentino Stizza, primer futbolista surgido de las inferiores del club en firmar un vínculo con la institución. "Valentino Stizza, jugador de nuestras divisiones juveniles, firmó contrato y se convirtió así en el primer futbolista profesional de la historia de Leones FC. Es motivo de alegría para nuestra institución, ya que marca el comienzo de un tiempo lleno de grandes desafíos que estamos preparados para afrontar. ¡Éxitos, Valentino! ¡Vamos, Leones!", publicó el club sobre el juvenil.

Leones FC., el club de los Messi que jugará en la Primera C

Leones de Rosario Fútbol Club jugará en la Primera C del fútbol argentino luego de que AFA lo anunciara a través del Boletín Oficial N°6752 en octubre pasado. Dicho club, fundado el 2 de enero de 2015, se incorporará a la categoría en 2026, aunque la decisión final se definirá en los próximos días. A pesar de su corta historia, el vínculo con Lionel Messi lo posiciona en un lugar inmejorable para ser parte del mencionado torneo que hasta podría cambiar su formato otra vez.

Según trascendió en las últimas horas, Víctor "Chapa" Zapata sería el entrenador de este equipo vestido por Adidas presidido por Matías Messi -hermano del astro de la Selección Argentina- cuando afronte el certamen. Actualmente está ligado a la Asociación Rosarina de Fútbol y participa en un Torneo Unificado de Ascenso. Sin embargo, que no haya disputado el Promocional Amateur este año, al igual que otras instituciones, sembró la polémica.

A través de sus redes sociales, las cuales crecieron considerablemente desde el anuncio por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, muestran el crecimiento que tuvieron en los últimos años con distintas categorías y hasta un video de Messi deséandoles lo mejor para el 2025. "Donde empieza el sueño. Captamos, formamos y promovemos futuros talentos", es el mensaje de presentación en su cuenta de Instagram en la que ya cuenta con más de 18.000 seguidores.

Por otro lado, también cuenta con publicaciones en las que se ve las instalaciones del club y un complejo ubicado en la localidad de Alvear, donde se fundó hace poco más de 10 años. Hasta el momento, no hicieron mención a su desembarco en la Primera C del fútbol argentino, pero sí trascendió que Zapata -que viene de dirigir a Atlas en la divisional- sería el técnico del equipo. A su vez, sería el tercer equipo rosarino de la categoría en caso de que finalmente se confirme ya que la disputan tanto Argentino como Central Córdoba de Rosario.