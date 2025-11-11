Messi rompió el silencio tras visitar el Camp Nou, en Barcelona, y no se guardó nada sobre su salida: "Rara"

Messi rompió el silencio tras visitar el Camp Nou y no se guardó nada

Lionel Messi rompió el silencio desde España, en la previa del partido amistoso que jugará con la Selección Argentina contra Angola en Luanda y habló de su conflictiva salida del Barcelona en 2021. El astro rosarino que actualmente se desempeña en el Inter Miami de Estados Unidos dejó el "Blaugrana" de manera inesperada pasando al Paris Saint Germain de Francia y la noticia sin dudas sorprendió a más de uno en el mundo del fútbol. Ahora, en pleno 2025, el campeón de todo con el club volvió a pisar el Camp Nou y brindó una entrevista en la que habló de todo.

Antes de volver a vestir la "Albiceleste" este viernes 14 de noviembre desde las 13 (hora argentina), el ocho veces ganador del Balón de Oro dialogó con Diario Sport y no se guardó nada a la hora de recordar ese momento en el que emigró de la institución en la que pasó tantos años y levantó infinidad de títulos. Por supuesto, como es habitual sus palabras trascendieron rápidamente y más aún cuando contó lo que sintió al dejar el equipo en una decisión que lo marcó para siempre.

Messi rompió el silencio sobre su salida del Barcelona

"Me había quedado una sensación rara después de haberme ido, por cómo se dio todo, por cómo terminé jugando mis últimos años sin gente por la pandemia... Después de toda la vida de estar ahí no me fui como lo imaginaba, como soñaba", destacó el crack rosarino acerca de su desvinculación del Barcelona en agoso del 2021. La tristeza y las lágrimas del futbolista en aquel entonces cuando dio la última conferencia de prensa fueron notorias y demostraron que el vínculo con el presidente Joan Laporta estaba completamente roto después de idas u vueltas.

Por otro lado, el campeón de todo con la Selección Argentina agregó que se imaginaba jugando en Europa toda su carrera. "En Barcelona y después sí, venir para acá como hice, porque era mí pensamiento y lo que quería. Fue un poco raro la despedida también". Luego, el exhombre del PSG destacó el "cariño de la gente que siempre va a estar por todo lo que hemos pasado".

Lionel Messi en su visita al Camp Nou

Una leyenda: los números de Messi en Barcelona

Partidos jugados : 778.

: 778. Goles : 672.

: 672. Asistencias : 303.

: 303. Títulos: LaLiga de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016. 2018 y 2019; Supercopa de España 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2013, 2016 y 2018; Copa del Rey 2009, 2012, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021; Champions League 2006, 2009, 2011 y 2015; Supercopa de Europa 2009, 2011 y 2015; Mundial de Clubes 2009, 2011 y 2015.

El mensaje de Messi en su regreso al Camp Nou

Horas después de su llegada a España en la previa del amistoso con la Selección Argentina contra Angola, el astro rosarino realizó un posteo en sus cuentas oficiales en el que mostró su vuelta al estadio del Barcelona y dejó unas palabras emotivas que rápidamente trascendieron. "Anoche volví a un lugar que extraño con el alma. Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no sólo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo...", escribió el campeón de todo con la "Albiceleste".