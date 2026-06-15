Fan Fest en Salta para el Mundial 2026: dónde ver los partidos de la Selección Argentina gratis

Festejos del Mundial en Salta.

La fiebre mundialista ya empezó a sentirse en distintos puntos del país y Salta no será la excepción. Mientras la Selección Argentina se prepara para defender el título obtenido en Qatar 2022, desde el Parque Sur anunciaron una agenda especial para que vecinos, estudiantes y familias puedan disfrutar juntos de la máxima cita del fútbol.

La propuesta busca transformar cada presentación de la Scaloneta en una experiencia comunitaria. Además de las transmisiones en pantalla gigante, habrá actividades recreativas, espectáculos y premios para quienes se acerquen al predio, en una iniciativa que busca convertir al parque en uno de los centros de reunión más importantes de la provincia durante el Mundial 2026.

Cuándo comienza el Fan Fest del Mundial 2026 en Salta

La primera actividad confirmada será la transmisión en vivo del acto inaugural del Mundial 2026, programado para el 11 de junio a las 14. El evento se desarrollará en el sector donde está instalada la pantalla gigante del Parque Sur y tendrá acceso libre y gratuito.

La información fue confirmada por la coordinadora del espacio, María Hurtado. Allí destacó que el objetivo es ofrecer un espacio de encuentro para toda la comunidad durante el desarrollo del torneo.

Festejos del Mundial en Salta.

La iniciativa se suma a otras actividades que ya comenzaron a desarrollarse en el predio, como las jornadas de intercambio de figuritas del Mundial, una propuesta que reunió a niños, adolescentes y adultos en torno a una de las tradiciones más populares de cada Copa del Mundo.

Qué partidos de la Selección Argentina se podrán ver en el Parque Sur

Desde la organización explicaron que se transmitirán los encuentros de la Selección Argentina siempre que coincidan con el horario habitual de funcionamiento del predio.

Uno de los partidos ya confirmados dentro de la programación es el encuentro entre Argentina y Austria, previsto para el 22 de junio a las 14, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026.

La intención es que los hinchas puedan seguir las presentaciones de la Albiceleste en un espacio público, acompañado por actividades recreativas y propuestas especialmente diseñadas para toda la familia.

Juegos, sorteos y actividades para escuelas

Más allá del fútbol, el Fan Fest salteño apostará por una programación amplia. Durante las transmisiones habrá juegos, sorteos, entrega de regalos y números artísticos pensados para complementar la experiencia mundialista.

Además, desde la organización confirmaron que se invitó a establecimientos educativos de la zona sur de la ciudad para participar de las actividades. La propuesta busca integrar a estudiantes y docentes en jornadas que combinen entretenimiento, deporte y encuentro comunitario.

La iniciativa refleja una tendencia que se repite en distintas ciudades argentinas durante cada Mundial: convertir los espacios públicos en lugares de celebración colectiva alrededor de la Selección Argentina, un fenómeno que alcanzó una dimensión histórica luego de la conquista de la tercera estrella en Qatar.