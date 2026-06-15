Cuánto dinero gana un electricista en junio 2026: el salario que cobra

Cuánto vale un electricista en AMBA

La demanda de electricistas continúa firme en junio de 2026, impulsada por tareas de mantenimiento, reparaciones domiciliarias, instalaciones de equipos y certificaciones exigidas para alquileres y trámites inmobiliarios. En un contexto de aumento de costos y actualización permanente de tarifas, conocer cuánto cobra un electricista se volvió una referencia clave tanto para quienes necesitan contratar un servicio como para quienes trabajan en la actividad.

A diferencia de otros sectores con escalas salariales definidas por convenios colectivos, los electricistas suelen trabajar de manera independiente y fijan sus honorarios según el tipo de tarea, el tiempo requerido, la complejidad de la instalación y la zona donde prestan servicio.

Por ese motivo, no existe un salario único para la actividad. Los ingresos dependen de la cantidad de trabajos realizados y del valor de cada intervención.

Cuánto cobra un electricista en junio de 2026

Los valores de referencia vigentes durante junio muestran diferencias importantes entre tareas simples y trabajos especializados.

Entre los servicios más solicitados aparecen las reparaciones de cortocircuitos, los cambios de térmicas y disyuntores, la instalación de luminarias y la colocación de equipos eléctricos.

Estos son algunos de los precios orientativos que se manejan actualmente:

Trabajo Valor estimado Reparación de cortocircuito $35.000 a $77.000 Instalación de boca eléctrica completa $28.000 a $47.000 Instalación eléctrica para aire acondicionado $43.000 a $78.000 Visita de diagnóstico o presupuesto $25.000 a $47.000 Instalación de luminarias o plafones $13.000 a $32.000 Cambio de llave térmica o disyuntor $24.000 a $42.000 Instalación de ventilador de techo con luz $47.000 a $78.000 Instalación de cocina eléctrica $35.000 a $66.000 Instalación de termotanque eléctrico $53.000 a $138.000 Instalación de horno eléctrico $31.000 a $60.000 Instalación de anafe eléctrico $28.000 a $46.000 Instalación de detector de humo $34.000 a $76.000

En la mayoría de los casos, estos importes corresponden únicamente a la mano de obra y no incluyen materiales, repuestos ni accesorios necesarios para completar la tarea.

Cuáles son los trabajos mejor pagos

Los trabajos vinculados con instalaciones completas y certificaciones técnicas suelen ubicarse entre los más rentables de la actividad. Uno de los servicios de mayor valor es el cableado integral de una vivienda. En un monoambiente, por ejemplo, la mano de obra puede ubicarse entre $100.000 y $250.000, dependiendo de las dimensiones y del estado previo de la instalación. También creció la demanda del Certificado DCI de Instalación Eléctrica, un documento requerido en numerosos alquileres y trámites vinculados a inmuebles.

Actualmente, los valores para emitir este certificado oscilan entre:

Certificado DCI: $120.000 a $240.000

Por su parte, otros trabajos especializados presentan los siguientes valores:

Instalación de pararrayos: $205.000 a $340.000

Trámites de conexión eléctrica: $90.000 a $133.000

Electricistas cuánto cobran

Cuánto puede ganar un electricista por mes

El ingreso mensual de un electricista depende directamente de la cantidad de trabajos realizados.

Por ejemplo, un profesional que concrete:

Dos instalaciones de aire acondicionado por semana.

Tres cambios de térmicas.

Dos instalaciones de ventiladores.

Varias visitas técnicas y reparaciones menores.

Puede superar fácilmente ingresos mensuales de entre $2 millones y $3 millones, dependiendo de la zona y de la demanda. En el caso de electricistas especializados en obras, certificaciones o instalaciones industriales, los ingresos suelen ubicarse por encima de esos niveles.

Salarios con aumento en junio

Por qué los precios varían tanto

El valor final de un trabajo eléctrico no depende únicamente de la tarea realizada. Entre los factores que más influyen aparecen:

La complejidad técnica de la instalación.

El estado previo del sistema eléctrico.

La urgencia del servicio.

Los horarios de atención.

La ubicación geográfica.

Los costos de traslado.

La experiencia del profesional.

La necesidad de utilizar herramientas o equipamiento especial.

Las emergencias fuera de horario, los trabajos nocturnos o las intervenciones durante fines de semana suelen incorporar recargos adicionales.

La electricidad continúa siendo uno de los oficios más demandados del mercado laboral. La necesidad permanente de mantenimiento, la incorporación de nuevos equipos eléctricos en hogares y comercios y los requisitos de certificación impulsan la actividad durante todo el año.

Por esa razón, los electricistas especializados mantienen niveles de trabajo sostenidos y cuentan con una amplia variedad de servicios que les permiten diversificar ingresos entre reparaciones, instalaciones, mantenimiento preventivo y certificaciones técnicas.