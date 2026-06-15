Cuánto dinero gana un electricista en junio 2026: el salario que cobra

La demanda de electricistas continúa firme en junio de 2026, impulsada por tareas de mantenimiento, reparaciones domiciliarias, instalaciones de equipos y certificaciones exigidas para alquileres y trámites inmobiliarios. En un contexto de aumento de costos y actualización permanente de tarifas, conocer cuánto cobra un electricista se volvió una referencia clave tanto para quienes necesitan contratar un servicio como para quienes trabajan en la actividad.
A diferencia de otros sectores con escalas salariales definidas por convenios colectivos, los electricistas suelen trabajar de manera independiente y fijan sus honorarios según el tipo de tarea, el tiempo requerido, la complejidad de la instalación y la zona donde prestan servicio.
Por ese motivo, no existe un salario único para la actividad. Los ingresos dependen de la cantidad de trabajos realizados y del valor de cada intervención.
Cuánto cobra un electricista en junio de 2026
Los valores de referencia vigentes durante junio muestran diferencias importantes entre tareas simples y trabajos especializados.
Entre los servicios más solicitados aparecen las reparaciones de cortocircuitos, los cambios de térmicas y disyuntores, la instalación de luminarias y la colocación de equipos eléctricos.
Estos son algunos de los precios orientativos que se manejan actualmente:
|Trabajo
|Valor estimado
|Reparación de cortocircuito
|$35.000 a $77.000
|Instalación de boca eléctrica completa
|$28.000 a $47.000
|Instalación eléctrica para aire acondicionado
|$43.000 a $78.000
|Visita de diagnóstico o presupuesto
|$25.000 a $47.000
|Instalación de luminarias o plafones
|$13.000 a $32.000
|Cambio de llave térmica o disyuntor
|$24.000 a $42.000
|Instalación de ventilador de techo con luz
|$47.000 a $78.000
|Instalación de cocina eléctrica
|$35.000 a $66.000
|Instalación de termotanque eléctrico
|$53.000 a $138.000
|Instalación de horno eléctrico
|$31.000 a $60.000
|Instalación de anafe eléctrico
|$28.000 a $46.000
|Instalación de detector de humo
|$34.000 a $76.000
En la mayoría de los casos, estos importes corresponden únicamente a la mano de obra y no incluyen materiales, repuestos ni accesorios necesarios para completar la tarea.
Cuáles son los trabajos mejor pagos
Los trabajos vinculados con instalaciones completas y certificaciones técnicas suelen ubicarse entre los más rentables de la actividad. Uno de los servicios de mayor valor es el cableado integral de una vivienda. En un monoambiente, por ejemplo, la mano de obra puede ubicarse entre $100.000 y $250.000, dependiendo de las dimensiones y del estado previo de la instalación. También creció la demanda del Certificado DCI de Instalación Eléctrica, un documento requerido en numerosos alquileres y trámites vinculados a inmuebles.
Actualmente, los valores para emitir este certificado oscilan entre:
- Certificado DCI: $120.000 a $240.000
Por su parte, otros trabajos especializados presentan los siguientes valores:
- Instalación de pararrayos: $205.000 a $340.000
- Trámites de conexión eléctrica: $90.000 a $133.000
Cuánto puede ganar un electricista por mes
El ingreso mensual de un electricista depende directamente de la cantidad de trabajos realizados.
Por ejemplo, un profesional que concrete:
- Dos instalaciones de aire acondicionado por semana.
- Tres cambios de térmicas.
- Dos instalaciones de ventiladores.
- Varias visitas técnicas y reparaciones menores.
Puede superar fácilmente ingresos mensuales de entre $2 millones y $3 millones, dependiendo de la zona y de la demanda. En el caso de electricistas especializados en obras, certificaciones o instalaciones industriales, los ingresos suelen ubicarse por encima de esos niveles.
Por qué los precios varían tanto
El valor final de un trabajo eléctrico no depende únicamente de la tarea realizada. Entre los factores que más influyen aparecen:
- La complejidad técnica de la instalación.
- El estado previo del sistema eléctrico.
- La urgencia del servicio.
- Los horarios de atención.
- La ubicación geográfica.
- Los costos de traslado.
- La experiencia del profesional.
- La necesidad de utilizar herramientas o equipamiento especial.
Las emergencias fuera de horario, los trabajos nocturnos o las intervenciones durante fines de semana suelen incorporar recargos adicionales.
La electricidad continúa siendo uno de los oficios más demandados del mercado laboral. La necesidad permanente de mantenimiento, la incorporación de nuevos equipos eléctricos en hogares y comercios y los requisitos de certificación impulsan la actividad durante todo el año.
Por esa razón, los electricistas especializados mantienen niveles de trabajo sostenidos y cuentan con una amplia variedad de servicios que les permiten diversificar ingresos entre reparaciones, instalaciones, mantenimiento preventivo y certificaciones técnicas.