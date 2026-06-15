Cuánto cobran los farmacéuticos en junio 2026: escala salarial

Cuánto cobran los farmaceúticos

Los trabajadores de farmacias y laboratorios encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 659/13 perciben en junio los salarios definidos en el último acuerdo firmado entre el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y las cámaras empresarias de la actividad.

La estructura salarial vigente contempla sueldos básicos diferenciados según la categoría laboral, además de sumas no remunerativas y adicionales convencionales que incrementan los ingresos finales del personal. El acuerdo alcanza tanto a farmacéuticos profesionales como a auxiliares, ayudantes, personal administrativo y cadetes que se desempeñan en establecimientos farmacéuticos de todo el país.

Cuánto cobra un farmacéutico en junio de 2026

De acuerdo con las escalas salariales vigentes para junio, un farmacéutico percibe un sueldo básico de $1.962.632,78.

A ese monto se suman dos conceptos no remunerativos:

Suma no remunerativa: $132.512,82

Adicional no remunerativo: $22.085,47

De esta manera, antes de considerar otros adicionales convencionales, el ingreso bruto de referencia supera los $2,1 millones mensuales.

Farmaceúticos con aumento en junio

Escala salarial de farmacias en junio de 2026

Las remuneraciones básicas por categoría quedaron establecidas de la siguiente manera:

Categoría Sueldo básico Cadete $1.293.737,56 Aprendiz Ayudante $1.293.737,56 Personal Auxiliar Interno y Externo $1.366.186,84 Personal con Asignación Específica $1.452.737,87 Ayudante en Gestión de Farmacia $1.452.737,87 Personal en Gestión de Farmacia $1.777.306,78 Farmacéutico $1.962.632,78

Cuáles son las sumas adicionales que cobra cada categoría

Además del salario básico, el acuerdo establece el pago de conceptos no remunerativos que elevan los ingresos mensuales.

Cadetes y Aprendices Ayudantes

Suma no remunerativa: $87.350,43

Adicional no remunerativo: $14.558,40

Personal Auxiliar Interno y Externo

Suma no remunerativa: $92.242,05

Adicional no remunerativo: $15.373,67

Personal con Asignación Específica y Ayudante en Gestión de Farmacia

Suma no remunerativa: $98.085,79

Adicional no remunerativo: $16.347,63

Personal en Gestión de Farmacia

Suma no remunerativa: $120.000

Adicional no remunerativo: $20.000

Farmacéuticos

Suma no remunerativa: $132.512,82

Adicional no remunerativo: $22.085,47

Uno de los puntos más importantes del acuerdo salarial es la continuidad del denominado "Adicional por Título y Origen Legal". Este concepto equivale al 10% del sueldo básico correspondiente a cada categoría y tiene carácter remunerativo. Se liquida junto con los haberes mensuales y alcanza a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo.

En el caso de los farmacéuticos, este adicional representa cerca de $196.263 mensuales sobre el básico vigente de junio.

Salarios con aumento

Otros adicionales previstos por el convenio

La estructura salarial del sector también contempla distintos conceptos complementarios vinculados con la antigüedad y la permanencia en el puesto de trabajo. Estos beneficios se calculan según las pautas establecidas en el convenio colectivo y se suman a los salarios básicos y a las sumas extraordinarias acordadas en la negociación paritaria.

De esta manera, el ingreso final puede variar según la trayectoria laboral del trabajador, la categoría en la que se desempeña y los adicionales que correspondan en cada establecimiento.

Con los valores vigentes para junio de 2026, los farmacéuticos continúan ubicándose entre los trabajadores mejor remunerados dentro de la actividad sanitaria privada. La combinación de salarios básicos cercanos a los $2 millones, sumas adicionales y complementos convencionales permite que muchos trabajadores del sector superen ampliamente ese nivel de ingresos.