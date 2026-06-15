"Nosotros seguimos garantizando derechos": Kicillof entregó viviendas y lamentó las políticas libertarias nacionales

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes la entrega de 15 viviendas destinadas a familias de San Pedro, en una actividad que volvió a poner de relieve las políticas habitacionales que impulsa la gestión bonaerense. Durante la jornada, el mandatario provincial remarcó la importancia de sostener las obras vinculadas al acceso a la vivienda y defendió el rol del Estado para garantizar derechos.

"En momentos de tanto desprecio, crueldad e indiferencia por parte del Gobierno nacional, estar entregando estas casas para las familias de San Pedro tiene aún un valor más grande”, señaló Kicillof.

“En la Provincia, junto con los intendentes, demostramos que existe otra forma de gestionar: mientras Milei frenó la obra de 16 mil viviendas, nosotros seguimos garantizando derechos”, remarcó el gobernador. Las viviendas entregadas forman parte de un proyecto habitacional que se desarrolla en el barrio Güemes y que contempla un total de 55 unidades.

Las 40 restantes serán adjudicadas durante las próximas semanas. La iniciativa demanda una inversión de $5.195 millones y se complementa con trabajos de infraestructura que buscan mejorar las condiciones urbanas del sector. El acto contó con la participación de la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y del intendente local, Cecilio Salazar.

Un plan habitacional acompañado por obras de infraestructura

Además de la construcción de las viviendas, el proyecto incluye la ejecución de redes de agua potable y cloacas, desagües pluviales y cordón cuneta. Se trata de intervenciones destinadas a garantizar servicios esenciales y acompañar el crecimiento del barrio.

Al referirse al impacto de estas políticas, Kicillof cuestionó las medidas económicas implementadas por el Gobierno nacional y defendió la continuidad de la obra pública como herramienta de desarrollo.

“La política de la motosierra está haciendo un desastre: lo están sufriendo los jubilados, los docentes, los estudiantes y sectores como la industria, el turismo y la construcción”, sostuvo el mandatario bonaerense y agregó: “La obra pública no solo reconoce el derecho a la vivienda, también genera puestos de trabajo local e impulsa el consumo: a eso que algunos llaman multiplicador económico, nosotros le decimos peronismo”.

Desde el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano también resaltaron el valor social de las entregas habitacionales. Para la ministra Silvina Batakis, el acceso a una vivienda representa una herramienta central para ampliar derechos y generar nuevas oportunidades para las familias.

Respaldo provincial y generación de empleo

En tanto, Batakis afirmó: “Los actos de entrega de viviendas son un verdadero orgullo: es reivindicar un derecho, y donde comienza la libertad de cada familia”. Por su parte, el intendente Cecilio Salazar destacó el acompañamiento de la administración bonaerense y el trabajo articulado entre el municipio y la Provincia para avanzar con soluciones concretas para los vecinos.

“Hubiera sido imposible que estas familias de San Pedro cuenten hoy con la casa propia si no tuviéramos un Estado presente como el de la provincia de Buenos Aires: siempre que acudimos al gobernador ha respondido para resolverle los problemas de nuestros vecinos”, dijo.

En el cierre del acto, Kicillof volvió a cuestionar el rumbo económico nacional y ratificó la continuidad de las políticas impulsadas desde la Provincia. “El mayor riesgo que tiene nuestro país no es ni lo que pasó ni lo que vendrá: es que este presidente siga gobernando con una política económica de espaldas a las necesidades de los trabajadores y de los sectores medios”. “Frente a eso, en la Provincia vamos a seguir representando los intereses de nuestro país y reafirmando el compromiso que tenemos por nuestro pueblo”, concluyó.