"Una elección histórica": Axel Kicillof llamó al peronismo a construir una alternativa a Milei de cara al 2027

En un multitudinario encuentro que reunió a toda la primera línea del peronismo del sur santafesino, el gobernador Axel Kicillof participó de un fuerte espacio de debate y organización de cara al 2027. Durante la jornada, dirigentes políticos, intendentes, presidentes comunales y referentes sindicales debatieron sobre el escenario económico y político del país y avanzaron en la construcción de una estrategia común frente al gobierno de Javier Milei.

Desde el encuentro realizado en la localidad santafesina de Fighiera se consolidó un espacio de articulación territorial que busca fortalecer la organización del peronismo de cara a los próximos desafíos electorales. En ese marco, el líder del Movimiento Derecho al Futuro convocó a la militancia a prepararse para una disputa que definió como determinante para el futuro del país.

“Tenemos que poner toda la energía en prepararnos para lo que se viene. Se nos viene una discusión, un debate y una elección histórica que tiene que ver con el futuro de la Argentina, con los desastres que están haciendo y con cómo se está poniendo en riesgo el patrimonio nacional, nuestra industria y los puestos de trabajo”, afirmó el mandatario bonaerense.

Durante su mensaje, Kicillof cuestionó el rumbo económico del Gobierno nacional y advirtió sobre la posibilidad de que, ante un eventual desgaste del proyecto libertario, surja una alternativa política que mantenga las mismas políticas con otra imagen.

“Si a Milei le va mal buscando un recambio, un Milei de mejores modales pero que continúe con las mismas políticas, ¿cómo vamos a responder? Con militancia, con organización y con compromiso”, sostuvo.

El gobernador bonaerense también destacó la convocatoria del encuentro y la participación de dirigentes de distintos sectores del peronismo santafesino, al considerar que representa una señal de movilización frente a los pronósticos de apatía política.

“Nos dicen que el desánimo y el desinterés es lo que prima en todos lados, y yo veo al revés. Veo que hay muchísimas ganas, que hay muchísima fuerza a lo largo y a lo ancho de todo el país de compañeros y compañeras que se están preparando para lo que tenemos que hacer, que es ganarle a Milei y que vuelva a gobernar la Argentina un gobierno que tenga en la cabeza la soberanía nacional, la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”, expresó.

El encuentro también contó con la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien participó de manera presencial y expuso sobre las políticas implementadas en la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad y los desafíos actuales vinculados a la protección ciudadana y el trabajo territorial.

El encuentro evidenció un tejido político y sindical unificado, con una fuerte presencia de secretarios gremiales y cuadros institucionales de los departamentos de Constitución, General López, Belgrano, Iriondo, Rosario, San Lorenzo y Caseros.

La columna sindical estuvo representada por destacados dirigentes del movimiento obrero regional como Pablo González (Secretario General de la UOM Villa Constitución), Armando Torres (UOM), Daniel Consagró (UPCN), Flavio Segundo (Sindicato de Comercio), Alberto Boto (Gremio Luz y Fuerza) y Javier Balbo (Municipales de la Provincia de Santa Fe).

A la par de la comitiva gremial, asistieron más de una veintena de intendentes, presidentes comunales y referentes de los seis departamentos del sur provincial, entre los que se destacaron Rodi Stangoni (Presidente Comunal de Fighiera), Jorge Berti (Intendente de Villa Constitución), Adrián Maglia (Intendente de Granadero Baigorria), Miguel Ángel Vázquez (Intendente de Carcarañá) y Nicolás Ramírez (Intendente de Gálvez).