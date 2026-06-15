Ya se puede denunciar conductas peligrosas al volante por WhatsApp: cómo hacerlo

Cómo hacer denuncias viales por WhatsApp.

En los últimos días, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) puso en marcha un innovador sistema que permite a cualquier ciudadano denunciar maniobras peligrosas al volante a través de WhatsApp. Esta iniciativa se enmarca dentro de la Semana de la Seguridad Vial y busca involucrar a la comunidad en la prevención de accidentes.

El denominado Sistema de Reporte Vial Ciudadano funciona de manera anónima y digital, accesible desde cualquier teléfono o computadora. Su objetivo principal es recibir denuncias sobre conductas que ponen en riesgo la seguridad vial, descartando infracciones menores como estacionamientos indebidos o siniestros comunes.

Cómo realizar una denuncia de tránsito por WhatsApp

Para hacer una denuncia, solo hay que enviar un mensaje al número 11-2787-0000 vía WhatsApp, donde se recibe un mensaje de bienvenida con una breve explicación del proceso. Luego, se completa un formulario que incluye preguntas específicas sobre la conducta a reportar, el dominio del vehículo, lugar y fecha del hecho, y una descripción breve.

Es fundamental acompañar la denuncia con una foto o video que muestre claramente la patente del vehículo denunciado. Videos tomados mientras se conduce, sin patente visible, o llamadas de voz no son aceptados. Sin pruebas audiovisuales, la denuncia no seguirá su curso.

La ANSV conformó un equipo especializado para analizar cada denuncia rápidamente. Cuando se comprueba que la conducta denunciada es peligrosa, se remite el caso a las autoridades provinciales o municipales, que tienen la facultad de retirar la licencia de conducir al infractor.

Antes del lanzamiento, la ANSV compartió el sistema con todas las provincias para asegurar su implementación en todo el país. Según informaron, la respuesta de las jurisdicciones fue muy positiva y el sistema ya está operativo a nivel nacional para atender reportes de riesgo vial.

Cuáles son las infracciones que se puede denunciar

Las opciones a denunciar a través de WhatsApp son:

Consumo de alcohol al volante

Sobrepasos prohibidos

Exceso de velocidad

Atropellamientos

Picadas o carreras ilegales

Menores de edad conduciendo

Adulteración u ocultamiento de patentes

Altercados entre conductores que impliquen violencia física y/o afecten a terceros

Otras

Desde la entidad remarcaron que esto es totalmente digital y anónimo, de bajo costo y alto impacto, ya que se utiliza desde cualquier teléfono celular o computadora personal

Con esta herramienta, la Agencia Nacional de Seguridad Vial busca que la ciudadanía se convierta en protagonista activo para mejorar la seguridad en las calles y reducir accidentes derivados de conductas irresponsables al volante.