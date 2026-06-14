Japón remonta dos veces para igualar 2-2 con Países Bajos en entretenido encuentro del Grupo F en Texas

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Países Bajos vs. Japón

Una tenaz selección japonesa remontó dos veces el ‌marcador para empatar ‌a 2-2 con Países Bajos en un entretenido partido del Grupo F del Mundial disputado el domingo en Texas.

Tras una primera parte frustrante por la compacta ​defensa japonesa, ⁠Países Bajos rompió el empate ‌en el minuto 51 ⁠cuando Ryan Gravenberch ⁠envió un buen centro para que el capitán Virgil van Dijk rematara ⁠de cabeza al ángulo más ​lejano.

Japón reaccionó y empató ‌seis minutos más ‌tarde, cuando Keito Nakamura convirtió un ⁠potente disparo raso desde fuera del área, pero Países Bajos volvió a adelantarse en el minuto ​64 ‌con un brillante remate de Crysencio Summerville que se coló en el poste más lejano.

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Japón no se rindió ⁠y logró el empate a dos minutos del final, cuando un magnífico cabezazo del suplente Koki Ogawa a la salida de un tiro de esquina rebotó en Daichi Kamada ‌y se metió en la portería.

Suecia se enfrentará a Túnez más tarde el domingo en Monterrey, en el otro partido del Grupo F.

En ‌la segunda jornada de la zona, Países Bajos se medirá a Suecia ‌en Houston ⁠y Japón se enfrentará a Túnez en Monterrey, ​ambos el 20 de junio.

Con información de Reuters