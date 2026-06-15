Veterano Vozinha, héroe de Cabo Verde tras dejar su portería en cero en soñado debut mundialista ante España

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - España contra Cabo Verde

​El portero de Cabo Verde, Vozinha, rompió en llanto al final del empate a 0-0 del lunes frente a España, después de que sus compañeros de equipo lo ‌rodearan tras una actuación impresionante con ‌la que impidió que los campeones de Europa se llevaran la victoria en su primer partido del Mundial.

"Se sintió abrumado por la emoción", dijo el DT de Cabo Verde, Bubista.

"Es un jugador con mucha experiencia y ha luchado durante todos estos años para estar aquí, en este escenario mundial. También fue un llanto de resiliencia", agregó.

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Hace cuatro años, España comenzó el torneo en Qatar con una goleada por 7-0 a Costa Rica y, tras el sorteo de ​la competición de este año, ⁠que la enfrentaba a un país que debutaba en el Mundial, era de esperar ‌un resultado similar.

Vozinha juega en la segunda división portuguesa con el Chaves, ⁠y aunque se trataba de un gran salto en ⁠cuanto a la calidad del rival para el veterano y su país, su registro defensivo en la fase de clasificación era quizás una pista de que esto no sería un paseo.

Vozinha fue ⁠titular en todos los partidos de la fase de clasificación de Cabo Verde, ​en la que encajó ocho goles en 10 encuentros. Cuatro de ‌esos goles llegaron en un solo partido, ‌ante Camerún, y el portero mantuvo su portería a cero en siete ocasiones, incluidos ⁠los cinco partidos disputados de local.

Cabo Verde se vio acorralado en su propia mitad del campo durante gran parte del partido del lunes, pero cada vez que España rompía su tenaz retaguardia, Vozinha acudía al rescate.

España amenazó con apretar el acelerador poco antes del descanso, y ​cuando el balón ‌rebotó en el larguero tras un disparo de Ferran Torres, Mikel Oyarzabal parecía listo para marcar de cabeza con el rebote, pero Vozinha desvió el balón por encima del larguero con una estirada.

Vozinha se estiró bien para atrapar otro disparo de Torres y luego desvió con las manos un cabezazo de Aymeric Laporte al ⁠poste, y los de Cabo Verde ganaron confianza al llegar al descanso sin haber encajado ningún gol.

España aumentó la presión tras el descanso, pero Vozinha atajó centros y saques de esquina en el aire, y los aficionados de Cabo Verde vivieron unos momentos de nerviosismo cuando el portero cayó lesionado justo antes de la pausa para hidratarse, tras recibir un golpe de un frustrado Rodri.

Vozinha volvió a la acción y el seleccionador español, Luis de la Fuente, se vio obligado a recurrir a su banquillo ‌en un intento por llevarse la victoria.

Lamine Yamal, que se había mantenido entre los suplentes tras recuperarse de una lesión, entró en el campo e inyectó algo de ritmo al juego de posesión de España, bastante lento y estéril.

El extremo de 18 años combinó con Marcos Llorente para habilitar a otro suplente, Mikel Merino, pero su disparo flojo nunca puso en apuros a Vozinha.

España ‌puede consolarse con el hecho de que, cuando ganó el Mundial en 2010, perdió su primer partido frente a Suiza, y tras golear a Costa Rica la última vez, quedó eliminada en octavos de final, por ‌lo que es posible ⁠que miren atrás y sonrían ante este resultado.

Cabo Verde celebró el empate como si hubiera levantado el trofeo, ¿y quién puede culparlos?

El tercer país más pequeño ​por población en llegar a una fase final del Mundial contaba con un montón de ruidosos seguidores en el Estadio de Atlanta, los que aclamaron a su equipo tras el final del partido, reservando los vítores más fuertes para Vozinha.

Con información de Reuters