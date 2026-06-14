Quién era Lucas Vignale, el director de videos de Bizarrap, J Balvin y Nicki Nicole que murió con Gaspi

Este domingo, dos helicópteros colisionaron en Brasil y dejaron un saldo de seis muertos, entre ellos, dos argentinos: el youtuber Gaspi y el productor audiovisual Lucas Vignale. Considerado una de las promesas de la nueva generación de directores de cine argentino, el joven de 28 años había trabajado en cortometrajes y con reconocidos artistas como Bizarrap, Trueno y hasta J Balvin.

Quién era Lucas Vignale, uno de los argentinos fallecidos en el choque de helicópteros en Brasil

Nacido el 23 de septiembre de 1997, combinó a lo largo de su incipiente carrera la dirección de cine independiente con la producción de proyectos audiovisuales, entre los que se encontraban varios videos para el youtuber Gaspi y videoclips para diferentes cantantes como Nicki Nicole, Wos y también Duki.

Vignale coescribió y codirigió su primer cortometraje, La Pasión (2024), junto a Lorenzo "Toto" Ferro. Sin embargo, la obra más reciente compartida con el actor y director argentino fue El tren fluvial (2026), que fue presentada en el Bafici y en el Festival Internacional de Cine de Berlín 2026, donde fue destacada en la sección de Perspectives.

Entre las personas que lamentaron su pérdida, Nicki Nicole decidió hacer una publicación en sus historias: "Sin palabras la verdad. Gracias por compartir de tu arte conmigo", expresó la cantante.

Khea también se sumó a despedir a Lucas y a Gaspi: "Se nos fueron un director audiovisual de primer nivel y, para mi, uno de los mejores humoristas de nuestra generación en este último tiempo. Día muy triste para la cultura argentina".

Los dos escalofriantes posteos que publicó Lucas Vignale antes del accidente

Previo al accidente fatal que terminó con su vida, el director había realizado dos posteos en Instagram que terminaron por resignificarse. Una fue una historia en la que se ve a Gaspi, con quien se encontraba en Río de Janeiro, recostado en una reposera frente a la costa carioca con su clásico traje.

La otra fue una publicación que en el feed se ve como la imagen del Cristo Redentor iluminada y rodeada de niebla. Sin embargo, se trata de un video en modo de selfie en la que se lo ve a él serio y a sus espaldas la imagen del Cristo. El joven director, que solía hablar de su fe en redes sociales, añadió la descripción "#Dios" al posteo.