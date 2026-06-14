Murió Gaspi: la última foto del popular youtuber horas antes del accidente

Luego de confirmarse la muerte del popular youtuber argentino Gaspar Prim, conocido como Gaspi, en un accidente de helicópteros en Rio de Janeiro, se difundió una de las últimas imágenes suyas previo a su fallecimiento.

En la foto, se lo puede ver al creador de contenidos descansando de traje en una reposera, en lo que parece ser una terraza cercana a la costa carioca.

La imagen fue difundida por el director argentino Lucas Vignale, quien también integra la lista de muertos por el accidente aeronáutico, en una historia de Instagram ayer por la tarde.

La última imagen que se conoce del yotuber Gaspi antes de fallecer en el accidente de helicópteros (foto: @lucasvignale, Instagram)

Murió el youtuber argentino Gaspi en un accidente aéreo en Río de Janeiro

Las autoridades de Río de Janeiro informaron que el youtuber argentino de 23 años Gaspar Prim, conocido en redes como Gaspi, está entre las víctimas del choque de helicópteros que se produjo en la la ciudad este domingo y que dejó al menos seis víctimas, informó Globo.

La colisión entre los dos helicópteros ocurrió en la mañana del domingo en pleno vuelo sobre el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en el oeste de Río de Janeiro. En la misma aeronave que Gaspi estaban el cantante estadounidense Oliver Tree, el director de videoclips argentino Lucas Vignale, el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves y el piloto Alexandre Souza; la única víctima del otro helicóptero fue el piloto, Charles Marsillac.

Las causas de la colisión aún son materia de investigación. Peritos aeronáuticos trabajan en la recolección de pruebas para determinar qué provocó el accidente, considerado uno de los más graves registrados en Brasil durante los últimos meses