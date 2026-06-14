El último adiós a Gaspi: así lo despidieron sus colegas a través de redes sociales.

Tras el fallecimiento de Gaspi, el joven youtuber de 23 años que murió en un accidente aéreo en Brasil, sus colegas le dedicaron sentidas despedidas. La noticia de la muerte generó gran conmoción, ya que sucedió de forma trágica tras el choque de dos helicópteros en Río de Janeiro.

La despida a Gaspi a través de redes sociales

Uno de los primeros en confirmar la noticia y dedicarle unas palabras fue el streamer Martín Pérez Disalvo, popularmente conocido como Coscu, quien saltó a la fama al mismo tiempo que Gaspi. Por eso, a través de su cuenta de X, escribió: "Descansa en paz Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste, motivadísimo y ilusionado, como estabas mejorando tus hábitos y cuidándote. La vida es muy injusta… Cualquier persona que te conoció sabía que eras un tipazo".

A él se le sumó La Cobra, otro streamer conocido por aparecer en los vivo junto a Davo Xeneize: "Querido Gaspi, durísima noticia para todos. Todavía recuerdo nuestras charlas antes de la Velada y como me decías que estabas orgulloso de haber cambiado tu estilo de vida". A esto, sumó: "Tuve la posibilidad de coincidir en tu camino y darme cuenta de la enorme persona que sos. La gente te recordará con una sonrisa y eso hará que estés en nuestro corazón por siempre, nunca serás olvidado. No me siento capacitado para llamarte amigo, pero quiero decirte que me alegro mucho de haber coincidido en tu camino. Que en paz descanses, leyenda".

Desde España, también se sumó Ibai, un reconocido streamer que había forjado una relación muy cercana con Gaspi en el último tiempo. "Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos", escribió conmocionado.

El último adiós a Gaspi: así lo despidieron sus colegas a través de redes sociales.

Otro de los colegas españoles que lo despidió fue Raúl Álvarez, conocido como Auronplay, quien realizó una publicación en su cuenta de Instagram. “Últimamente la vida parece estar escrita por uno de mis mayores enemigos. No puedo más. Descanse en paz ambos, os tenía mucho aprecio”, expresó en su última historia, donde también despidió a Oliver Tree.

Por su parte, Xokas manifestó en redes sociales: “Acaba de fallecer Gaspi. Increíble lo injusta que es la vida. Se va con 23 años uno de los tipos más graciosos y majos que he conocido en mi vida. Que descanse en paz”.

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