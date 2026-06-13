La víctima tenía un cable alrededor del cuello. Foto: NA.

El cuerpo de Cinthia Verónica Lazarte, conocida en el barrio como "Piba", fue encontrado calcinado en el interior de un auto incendiado en San Miguel de Tucumán. Las autoridades investigan distintas hipótesis, pero la más fuerte es que se trataría de un femicidio.

El cadáver de la víctima, de 41 años, fue hallado cerca de la 1.30 de la madrugada de este sábado en un vehículo estacionado sobre la calle Francia al 1100, en la zona este de San Miguel. El descubrimiento se produjo luego de que los vecinos de la zona denunciaran que el automóvil se incendiaba y dieran aviso a la policía.

Tras sofocar las llamas, los agentes pudieron identificar los restos de incinerados de Lazarte que, según señaló el Ministerio Público Fiscal, se encontraba en situación de calle. Este macabro hallazgo motivó un operativo en el que además intervinieron peritos criminalísticos y funcionarios judiciales, quienes realizaron las primeras tareas de preservación de la escena.

Los especialistas señalaron que la mujer fallecida contaba con indicios de haber sufrido un ataque antes de ingresar al vehículo, según informó El Tucumano. Mientras tanto, los primeros elementos incorporados a la causa por los investigadores detectaron que la víctima tenía un cable alrededor del cuello.

Esta circunstancia está siendo analizada junto con las pericias forenses para dar con las causas de la muerte. Además, las autoridades intentan dilucidar si el auto fue incinerado antes o después del deceso de Lazarte.

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo y la investigadora Sylvina Ojeda, quienes ahora buscan entender el contexto en que ocurrió el fatal desenlace.