Caso Agostina Vega: cuándo indagarán a Barrelier y los otros dos detenidos

La investigación por el femicidio de Agostina Vega (14) tendrá en los próximos días uno de sus momentos procesales más relevantes. El fiscal Raúl Garzón citó a indagatoria a los tres detenidos en la causa: Claudio Barrelier (presunto autor del asesinato), Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani (ambos acusados de encubrimiento agravado). Las audiencias se desarrollarán entre el martes y el jueves de la semana que viene, según confirmaron fuentes judiciales.

Los tres imputados pueden optar por declarar o abstenerse de hacerlo. Barrelier se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario de Bouwer; Andreani y Fassetta también permanecen privados de su libertad.

La hipótesis del “criminis causa”

El abogado Carlos Nayi, representante de los abuelos maternos de Agostina, aseguró que la principal línea investigativa apunta a que la adolescente fue asesinada para ocultar otro delito previo. Se trata de la figura del “criminis causa” (homicidio para lograr la impunidad). “La lógica del delincuente indica que no puede dejar en vida a la persona que ha depredado”, explicó el letrado.

Fuentes judiciales desmintieron que el fiscal Garzón esté trabajando sobre esa hipótesis de manera excluyente, pero admitieron que se analiza junto a otras líneas. La teoría del ajuste de cuentas o los vínculos con el narcotráfico pierden fuerza, según Nayi.

Nuevos allanamientos y una frazada clave

El miércoles, personal de Bomberos, de la Policía de Córdoba y del Departamento Unidades de Alto Riesgo realizaron un nuevo allanamiento en la casa de Barrelier (calle Campillo al 878, barrio Cofico). Fue un procedimiento de rutina para volver a la escena del crimen en busca de elementos útiles. La vivienda permanece custodiada ante amenazas de incendio en represalia.

Uno de los detalles que surgió en las últimas horas es la declaración de Fassetta, quien dijo que después de la desaparición de Agostina encontró reemplazado el acolchado de su cama, una situación que calificó como llamativa. Ese testimonio cobró relevancia luego de que se difundiera un video del lunes 25 de mayo (un día después del presunto crimen) en el que se ve a Barrelier abrir el baúl del Ford Ka y manipular una frazada o lona en su interior.

El estado de salud de la mamá de Agostina

El abogado Nayi confirmó que Melisa, la madre de Agostina, fue dada de alta después de varios días de internación por el shock que le provocó el crimen de su hija. “Es muy difícil levantarse desde una tragedia tan tremenda”, señaló. El abuelo de la menor, Miguel Heredia, declaró a la prensa: “El estado de salud mental de mi hija es bastante frágil. Ella no está en la realidad, no está bien, porque cree que Agostina ya va a volver. No asume totalmente lo que ha pasado”.

El caso sigue bajo secreto de sumario y se espera que las indagatorias de la próxima semana aporten nuevos elementos para determinar las responsabilidades de cada uno de los detenidos.