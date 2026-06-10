“Se burlaba de un padre que buscaba a su hija”: la fuerte denuncia en el caso Agostina Vega

Los abogados del padre de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, lanzaron duras acusaciones contra Soledad Andreani, la dueña del Ford Ka negro utilizado para trasladar el cuerpo de la víctima tras el brutal crimen.

En declaraciones a distintos medios de comunicación, los letrados Fernanda Alaniz y Gino Torreani afirmaron que Andreani “mintió descaradamente” y que habría intentado encubrir a Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio.

“Yo la escuché de primera voz cómo lo cubría”, aseguró Alaniz, en referencia a conversaciones mantenidas en los primeros momentos tras la desaparición de la joven. Según los abogados, la mujer no actuó como víctima, sino que “cubría y direccionaba la investigación”.

Un nuevo video complica más a Andreani

Ambos abogados destacaron que un nuevo video incorporado a la causa, en el que se ve a Andreani junto a Barrelier en una ferretería, refuerza su postura. Indicaron que ya habían solicitado previamente que se investigaran esos movimientos, incluyendo compras, horarios y registros de cámaras de seguridad.

Alaniz y Torreani fueron más allá al cuestionar su conducta frente a la familia de la víctima. “Se burlaba de un papá que estaba buscando a su hija, que ya estaba muerta”, afirmaron con dureza.

También rechazaron que Andreani haya sido ajena a los hechos o manipulada por el acusado. “No es ninguna víctima y queremos que pague”, insistieron, y pidieron que se determine su responsabilidad en el expediente.

El rol de cada detenido según la fiscalía

Para la fiscalía a cargo de la investigación, cada uno de los acusados habría cumplido un rol específico antes y después del crimen:

Claudio Barrelier es el principal imputado, señalado como el autor material del femicidio. Tras recibir el alta médica, pidió volver a declarar ante el fiscal, en una instancia que podría aportar nuevos elementos.

Soledad Andreani está acusada de haberle prestado su Ford Ka, vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de Agostina hasta un descampado. Además, los investigadores sospechan que lavó el coche después de que le fuera devuelto, una maniobra que podría haber servido para eliminar rastros relevantes.

Osvaldo Fassetta, que conocía a Barrelier desde hacía pocos meses y vivía en su misma casa, está acusado de ocultar pruebas clave.



La investigación sigue bajo secreto de sumario y las próximas horas serán decisivas para definir si habrá nuevas detenciones o si se conocerán detalles de las indagatorias a los acusados.