Yamal está en condiciones de comenzar en el banquillo con España contra Cabo Verde, dice DT

Lamine Yamal, de España, durante un entrenamiento

El ​extremo español Lamine Yamal está en forma y listo para salir del banquillo en el debut de su selección en el Mundial, ‌pero el director técnico Luis ‌de la Fuente dijo el domingo que su entrada dependerá de cómo se desarrolle el partido del Grupo H contra Cabo Verde.

Yamal no ha jugado desde abril, ya que el joven de 18 años ha tenido problemas en la ingle y una lesión en los isquiotibiales. Se perdió los últimos amistosos de España, pero el DT no tiene ninguna preocupación sobre ​su estado físico, y ⁠la situación es la misma para Nico Williams y Víctor Muñoz.

"Está ‌en buenas condiciones y ha llegado en el momento que ⁠queríamos, está muy bien, como el resto ⁠que han tenido inconvenientes. Están todos disponibles, pero los tres (Víctor, Nico y él) no estarán desde el inicio. Veremos cómo se desarrolla el encuentro", dijo ⁠De la Fuente en rueda de prensa.

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"Seguimos la indicación de los ​cuerpos médicos del Barça y el nuestro, que indican ‌que está para jugar mañana sin ‌contratiempos. No está para 90 minutos, pero sí para un tiempo, ⁠no sé cuánto, es.tá en perfectas condiciones para jugar unos minutos y los médicos están de acuerdo en esta decisión", agregó.

España, campeona de Europa y del mundo en 2010, llega al torneo como una de las ​grandes favoritas para ‌levantar el trofeo, pero De la Fuente no subestimará a Cabo Verde en su debut en la Copa del Mundo.

"Si aún no los han visto jugar, lo verán mañana, todos descubrirán de qué son capaces, podría ser uno de los equipos que ⁠den la sorpresa en este Mundial", señaló el DT.

"Tácticamente son un equipo muy bien estructurado y desarrollan muy bien esos conceptos tácticos, sus jugadores son muy potentes físicamente, son muy rápidos, será un partido que nos exigirá nuestra mejor cara para competir", señaló.

El entrenador se refirió también a la etiqueta de su equipo como candidato a quedarse con el torneo.

"¿Qué significa ser favorito? Es el ‌reconocimiento a una trayectoria que te pone entre los candidatos, puede haber muchos, pero solo gana uno. Alguien que no es tan favorito también puede ganar, ser favorito no te garantiza nada. Es el Mundial donde más favoritos hay", expresó De la Fuente respecto a su rol de favorito.

Arabia Saudita y ‌Uruguay son los otros equipos del grupo y se enfrentarán en Miami el lunes.

El técnico remarcó la importancia del encuentro del lunes, al que catalogó de decisivo.

"Mañana ‌es el partido ⁠más importante del Mundial, hay que empezar las carreras con seguridad. Confianza a futuro, eso significa el primer partido. Estas ​competiciones las gana el que está más metido desde el inicio porque no te deja margen de error. Es clave empezar bien, por lo futbolístico y psicológico", agregó.

Con información de Reuters