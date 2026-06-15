Además de acompañar a Julián Álvarez en su carrera profesional, Emilia Ferrero desarrolló su propio camino en el ámbito deportivo y académico

La historia de amor entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero comenzó muchos años antes de que el futbolista alcanzara la fama internacional. Unidos por sus raíces cordobesas y una amistad de larga data, la pareja construyó una relación sólida que recientemente sumó un nuevo capítulo con la llegada de su primer hijo.

La historia de amor de Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Aunque hoy son una de las parejas más populares del deporte argentino, el vínculo entre Julián Álvarez y Emilia Ferrero nació durante la infancia en Calchín, Córdoba.

Fue el propio delantero quien contó cómo se conocieron en el documental Julián Álvarez: Standing Alone, emitido por City Studios en 2024. “Nos conocemos desde que teníamos, creo, nueve o diez años. Yo soy de Calchín, el pueblo. Su padre era de ahí y su abuelo era de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos”, relató.

Durante años compartieron el mismo círculo de amistades. Sin embargo, la carrera deportiva del futbolista lo llevó a mudarse a Buenos Aires y posteriormente al exterior. Pese a la distancia, mantuvieron el contacto y la relación terminó consolidándose oficialmente en 2022.

“Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fui a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”, explicó el campeón del mundo.

Cuántos hijos tienen Julián Álvarez y Emilia Ferrero

Tras varios años de relación, la pareja decidió ampliar la familia con la llegada de su primer hijo. Julián Álvarez y Emilia Ferrero tienen un solo hijo, llamado Amadeo, quien nació en enero de 2026.

La noticia fue anunciada por ambos a través de una publicación conjunta en redes sociales, donde compartieron su felicidad por el nacimiento del bebé. El posteo rápidamente se llenó de mensajes de cariño y felicitaciones de familiares, amigos y figuras del fútbol argentino.

Entre los primeros en reaccionar estuvieron algunos compañeros del delantero en la Selección Argentina. Nahuel Molina expresó su alegría mediante varios emojis de corazón, mientras que Enzo Fernández también dejó su mensaje de felicitación, reflejando la cercanía que mantienen desde las divisiones inferiores de River Plate.

Cómo vivió Julián Alvarez la llegada de la paternidad

Antes del nacimiento de Amadeo, el atacante del Atlético de Madrid habló públicamente sobre las emociones que le generaba convertirse en padre. Durante una conversación con Agustín Creevy, histórico jugador de Los Pumas, reconoció que atravesaba el proceso con entusiasmo, aunque también con cierta incertidumbre lógica ante una experiencia completamente nueva.

“Estoy tranquilo, pero sí que algunas cosas te dan un poco de miedo. Es algo nuevo, es normal. Te dan el título de papá, pero después tenés que ejercerlo como te salga”, comentó el futbolista.

Además, reflexionó sobre los desafíos que implica la crianza y la responsabilidad de educar a un hijo. “La crianza, marcar los límites... esas cosas. Cuándo sí y cuándo no. Creo que son cosas que se van a ir dando. Pero estoy tranquilo. Emi es un poco más ansiosa”, agregó.

La pareja cumplió uno de sus mayores sueños con la llegada de Amadeo, su primer hijo

Quién es Emilia Ferrero, la pareja de Julián Álvarez

Más allá de su relación con el delantero argentino, Emilia Ferrero desarrolló una carrera vinculada al deporte y la educación.

Se graduó como profesora de educación física y actualmente cursa un máster en entrenamiento y nutrición online en la Universidad Alfonso X El Sabio, en España. Desde pequeña mantuvo una estrecha relación con la actividad física, especialmente a través del hockey, disciplina que practica desde los ocho años.

Además, en los últimos años amplió sus intereses hacia otras actividades como el pádel y el modelaje, mientras acompaña a Julián Álvarez en su carrera profesional en Europa.

Con la llegada de Amadeo, la pareja atraviesa una nueva etapa marcada por la vida familiar, combinando sus proyectos personales y profesionales con el desafío de la crianza de su primer hijo