Quiénes son los relatores de la Selección Argentina en DSports para el Mundial 2026

La señal deportiva definió el equipo encargado de cubrir los partidos de la Albiceleste durante el Mundial 2026.

El Mundial 2026 promete paralizar al país una vez más. Millones de fanáticos seguirán cada partido de la Albiceleste en la búsqueda de una nueva consagración y, además de la expectativa por el rendimiento del equipo, también habrá atención sobre las voces encargadas de transmitir cada emoción. Los relatores de la Selección Argentina en DSports ya están definidos y reúnen experiencia, conocimiento y una fuerte conexión con el fútbol nacional.

El equipo de DSports para transmitir a la Selección Argentina

A diferencia de otros encuentros de la Copa del Mundo, los partidos de la Selección Argentina contarán con múltiples opciones de transmisión tanto en televisión como en plataformas de streaming.

Entre las señales que ofrecerán la cobertura de los encuentros aparece DSports, que además podrá verse a través de DGO, la TV Pública y Paramount+. Para esta cobertura especial, la cadena apostó por un equipo integrado por Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Martín Palermo, tres nombres con amplia trayectoria en el deporte argentino.

La combinación busca aportar relato, análisis táctico, experiencia mundialista y la mirada de protagonistas que conocen de primera mano lo que significa representar al país en la máxima competencia del fútbol.

Gustavo Kuffner, la voz principal de las transmisiones

Entre los relatores de la Selección Argentina, Gustavo Kuffner aparece como una de las figuras centrales de la cobertura.

El periodista deportivo construyó una extensa carrera en televisión y radio. Desde hace más de dos décadas forma parte de importantes coberturas deportivas y participó en numerosos eventos internacionales, incluidos Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. También fue relator de la Selección Argentina en distintas competencias internacionales y actualmente desarrolla su trabajo en DSports para toda Sudamérica.

Su estilo se caracteriza por combinar información, ritmo narrativo y una profunda preparación previa de cada encuentro, cualidades que lo posicionaron como una de las voces más reconocidas del periodismo deportivo argentino.

Sergio Goycochea aporta experiencia y análisis

El equipo también contará con Sergio Goycochea, una figura histórica del fútbol argentino que pasó de los campos de juego a los medios de comunicación.

El exarquero alcanzó la fama mundial durante Italia 1990, donde fue uno de los grandes protagonistas de la campaña que llevó a la Selección Argentina hasta la final. Tras su retiro profesional desarrolló una destacada carrera como conductor, comentarista y analista deportivo.

En los últimos años participó en transmisiones de la Selección Argentina y se consolidó como una de las voces más respetadas en el análisis futbolístico. Además, forma parte de distintos proyectos periodísticos vinculados a DSports y cubrirá el Mundial 2026 para la señal.

Su conocimiento del vestuario, la competencia internacional y la historia de la Albiceleste aportará una mirada privilegiada durante cada encuentro.

Martín Palermo se suma para el Mundial 2026

La gran novedad de la cobertura será la incorporación de Martín Palermo. El histórico goleador argentino y exdelantero de Boca Juniors fue presentado oficialmente como integrante del staff de DSports para la Copa del Mundo. Palermo disputó el Mundial de Sudáfrica 2010 con la Selección Argentina y llega para aportar su experiencia desde el análisis y los comentarios técnicos.

Durante su presentación, expresó su entusiasmo por formar parte de la cobertura mundialista y destacó la oportunidad de vivir el torneo desde una nueva perspectiva.

Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Martín Palermo serán las principales figuras de una transmisión que buscará acercar toda la emoción de la competencia a los espectadores.

Una cobertura con figuras del fútbol argentino

La elección de Gustavo Kuffner, Sergio Goycochea y Martín Palermo refleja la intención de DSports de ofrecer una transmisión con experiencia periodística y conocimiento directo del fútbol de elite.

Mientras la Selección Argentina buscará la cuarta estrella de su historia, los relatores de la Selección Argentina en DSports tendrán la misión de acompañar cada jugada, cada emoción y cada momento decisivo de una Copa del Mundo que promete captar la atención de millones de espectadores en todo el país.