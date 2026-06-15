Beltrán tuvo su debut contra Honduras.

Los amistosos que disputó la Selección Argentina contra Honduras e Islandia no solo sirvieron para ultimar detalles de cara al Mundial 2026, sino también para darle minutos a los jugadores que venían de recuperarse de lesiones y, además, a los más jóvenes. Para la preparación para la defensa del título, Lionel Scaloni citó a algunos juveniles para que acompañen al plantel en los entrenamientos, algunos de los cuales tuvieron sus debuts oficiales.

Ahora bien, con la cercanía a la Copa del Mundo, ya hubo un par que abandonaron la concentración en Estados Unidos para volver a sus respectivos clubes, como los casos de Nicolás Capaldo e Ignacio Ovando. La lista sigue, puesto que Agustin Giay, Simón Escobar, Joaquín Freitas y Tomás Aranda dejarán el grupo después del partido con Argelia, por lo que Santiago Beltrán será el último en irse.

A diferencia de los jugadores de campo, que tuvieron la dicha de compartir estas dos semanas con Lionel Messi, el arquero de River se la pasó especialmente con Dibu Martínez, quien llega tocado por su fractura en el dedo medio. Y justamente esa es la clave de la mayor estadía de Beltrán, puesto que el límite para hacer un cambio en la lista es diferente en el caso de los arqueros, cuya posición en el arco tiene condiciones especiales.

Y es que la lista definitiva se puede modificar hasta 24 horas antes del debut, pero los arqueros pueden cambiarse en cualquier momento del certamen en caso de lesión o enfermedad grave. De ahí que Scaloni quiera mantener a Beltrán en el grupo, no solo ante una posible urgencia de tener que cambiar a uno de sus guardametas originales, sino también porque tiene un ojo puesto en el futuro de la “Albiceleste”.

Es sabido que Scaloni quiere continuar por otros cuatro años después del Mundial 2026 y que las negociaciones con la AFA se retomarán después de que culmine la participación argentina, por lo que el DT ya comienza a consolidar a las promesas. De ahí el debut de los jóvenes en los amistosos, a excepción de Ovando, y de la permanencia del arquero de River, que seguirá junto al plantel hasta la previa del partido con Austria y luego se sumará directamente a la pretemporada del “Millonario” en Alicante.

Scaloni probó a varios juveniles en los amistosos.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026