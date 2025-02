Sorpresa en el boxeo: Canelo Álvarez enfrentará a un insólito rival

En las últimas horas, una noticia sobre Saúl "Canelo" Álvarez revolucionó al mundo del boxeo y tiene que ver con el rival de su próxima pelea. Si bien ya trascendió que combatirá el sábado 13 de septiembre contra Terence Crawford -resta confirmación oficial-, ahora se filtró que hay acuerdo para que se mida ante el influencer Jake Paul en otro mes del año. Luego de su victoria contra Mike Tyson, el youtuber estaría ante otro de los desafíos más importantes de su carrera.

Con 11 victorias (7 por KO) y una derrota, el hombre que le ganó a "Iron Mike" el duelo histórico en el AT&T Stadium de Estados Unidos tendría todo acordado para subirse al ring con el tapatío. De esta manera, el nacido en Guadalajara descartaría todo tipo de chances de enfrentarse al cubano William "Indomable" Scull o al camerunés Christian Mbilli, como se especuló desde un principio. Un periodista de ESPN KnockOut se encargó de lanzar un comunicado al respecto con algunos detalles a tener en cuenta.

"Ya hay acuerdo para que Jake Paul sea el rival de Canelo Álvarez en mayo de este año, me informa una fuente muy cercana a la operación. La velada será una copromoción de CaneloPromotions&MVP&PBC", escribió Julius Julianis en su cuenta de X dejando en claro que la pelea ya está cerrada. Cabe destacar que el mismo integrante de la señal de Disney informó días atrás que el mexicano se enfrentaría con Crawford en septiembre y está cada vez más cerca de oficializarse.

Lo que queda en una verdadera incógnita es qué sucederá con los títulos de la categoría supermediano que hoy ostenta "Canelo", ya que la Federación Internacional de Boxeo (FIB) lo despojó de su cinturón por no defenderlo contra el rival mandatorio -William Scull-. Ahora tampoco lo haría, salvo que exponga los del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) contra el propio Jake Paul. Sin embargo, lo cierto es que el influencer viene de pelear en pesado, por lo que tendría que bajar más de 20 kilos de acuerdo al límite de la división y lo que pesó vs. Tyson. Por supuesto, la opción restante es que sólo se trate de una exhibición y no de una pelea profesional.

Boxeo: los detalles del acuerdo para Saúl "Canelo" Álvarez vs. Jake Paul

El insólito rival al que enfrentará Jake Paul en su próxima pelea

Ahora el influencer volverá a pelear y lo hará contra un insólito rival. La noticia no tardó en impactar en el deporte de los puños debido a que viene de ganarle a una leyenda y seguirá su camino para intentar ser campeón del mundo. Claro que, antes tendrá que toparse nada más y nada menos que con su hermano Logan, quien también enfrentó a una leyenda.

Lo cierto es que el también influencer en 2019 hizo su debut como profesional contra su par KSI -Olajide William Olatunji- perdiendo por puntos y dos años después se vio las caras con Floyd Mayweather. El 6 de junio del 2021 contra "The Money" fue sólo una exhibición pero la superioridad del reconocido púgil estadounidense se notó durante todos los rounds. Si bien restan confirmar algunos detalles en referencia a cómo será el cruce, lo cierto es que está confirmado y ya tiene tanto fecha como lugar para verlo online. El jueves 27 de marzo el evento saldrá en vivo por HBO Max siendo su primera transmisión.