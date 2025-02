La inesperada noticia del boxeo que golpea a Canelo Álvarez

Boxeo: la inesperada noticia que golpea a Canelo Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez continúa a la espera de la confirmación oficial de sus próximas peleas en 2025, pero el dato que se filtró en las últimas horas sin dudas impactó fuerte en su entorno de cara a lo que se viene. Tal como sucedió en años anteriores, es posible que el tapatío se suba al ring en mayo y septiembre para llevar a cabo sus combates de boxeo en dichas fechas. Una de ellas sería ante Terence Crawford, pero no en el sitio donde se estipulaba.

El T-Mobile Arena de Las Vegas (Estados Unidos) se perfilaba para ser el escenario donde el nacido en Guadalajara se presentaría otra vez en el cuadrilátero contra el local. Sin embargo, según trascendió, esto no sucederá y tampoco será en el MGM Grand de la mencionada ciudad, que era otra posibilidad. Si bien sí será en la famosa "Ciudad del Pecado", el cruce que tendría lugar a mediados del noveno mes del año se desarrollará en un estadio en el que el mexicano aún no peleó.

Según reveló la revista The Ring, el sitio donde "Canelo" Álvarez se enfrentará con Crawford será el Allegiant Stadium, donde nunca antes hubo un evento de boxeo. De hecho, se trata de un recinto techado en el que se juegan partidos de la National Football League (NFL) en donde Las Vegas Raiders son locales. El mismo -inaugurado en 2020- tiene capacidad para más de 65.000 espectadores y es uno de los más novedosos y futuristas de Estados Unidos, además de contar con distintas comodidades para quienes asistan.

Con un récord de 62 triunfos (39 por KO), dos derrotas y dos empates, el tapatío campeón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB) aún no tiene confirmado este compromiso pero todo indica que será el 13 de septiembre. Antes se enfrentaría con el cubano William "Indomable" Scull o el invicto camerunés radicado en Canadá, Christian Mbilli, en mayo en el T-Mobile Arena, de lo que tampoco hubo comunicado oficial.

Saúl "Canelo" Álvarez se enfrentaría a Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas

Estalló la polémica en el boxeo por lo que se filtró de Canelo Álvarez

Mientras espera que se confirmen los dos combates que Álvarez tiene pactados para el 2025, se filtró un detalle desconocido de una de sus peleas que no pasó desapercibido en el mundo del boxeo. Quien rompió el silencio fue Don Ignacio "Nacho" Beristain, hombre que entrenó a 29 campeones mundiales a lo largo de su recorrido y de suma experiencia en el tema. El reconocido entrenador mexicano recordó el cruce del nacido en Guadalajara con el ruso Dmitry Bivol en mayo del 2022 cuando este último se quedó con la victoria por puntos en decisión unánime.

Si bien "Canelo" perdió en aquella oportunidad, el técnico habló de posibles arreglos para el resultado. "Acaba de hablar Bivol que no le pagaron, yo ya sabía que tenían retenido su sueldo. Eran cerca de 7 millones y medio de dólares. No quiso cobrar porque también lo obligaron a que pierda y él nunca se dejó. Nunca quiso. Peleó pensando en ganar y ganó. Violó lo que trataron de imponerle y le levantaron la mano, pero no cumplió. Hay un contrato de silencio en el que no puedes hablar. Como vio que pasó mucho tiempo y era inútil, que no le iban a pagar, entonces habló", esbozó Beristain en diálogo con el ciclo de YouTube, El Boxglero.