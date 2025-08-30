Dolor por Boca en el fútbol argentino por lo que reveló Ander Herrera: "Recoger cartón"

Impacto en el fútbol argentino por lo que reveló Ander Herrera sobre Boca

Ander Herrera sorprendió a más de uno con una revelación acerca del presente de Boca Juniors y de uno de los juveniles del club que atraviesa un complicado momento a nivel personal. El referente español que llegó hace poco al "Xeneize" no se guardó nada a la hora de dar ciertos detalles que sin dudas causaron impacto en el fútbol argentino y dolor por lo que sucede en el club de La Ribera. Más aún sabiendo que se trata de una joven promesa.

En diálogo con el podcast Tengo Un Plan, el experimentado volante que está nuevamente entre los convocados por Miguel Ángel Russo también comparó lo que sucede en nuestro país con la actualidad del fútbol en su tierra. Además, habló de los consejos que brinda desde su lugar como algo más que su espacio como futbolista dentro del verde césped. Por supuesto, sus palabras no pasaron para nada desapercibidas en las redes sociales ni mucho menos en el mundo Boca.

La dolorosa revelación de Ander Herrera sobre Boca que causó impacto en el fútbol argentino

"Los chicos tienen mucha presión aquí, más que nosotros en España. Hablo mucho con la psicóloga del club y el 85% o 90% de las inferiores están en índices de pobreza familiar", aseguró Herrera en la entrevista. Luego, lanzó una revelación por demás dolorosa: "Hay un chico que a veces no va a entrenar porque tiene que salir a recoger cartón con sus padres para ganarse la vida. Imaginate la presión que tienen esos chicos de llegar y sacar a sus familias de la pobreza".

Por otro lado, el mediocampista vasco dio su parecer con respecto a los mensajes que le deja a esos juveniles que buscan salir adelante siendo parte de Boca Juniors: "Con el primer sueldo se compran el Mercedes y yo les digo que en el Mercedes no se puede dormir". De esta manera, hizo referencia a sus consejos como uno de los refentes del plantel que lidera Miguel Ángel Russo.

Ander Herrera y una dolorosa revelación sobre Boca

