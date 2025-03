La frase de Ander Herrera que enloqueció a todo Boca: "Envidia"

La frase de Ander Herrera que enloqueció a todo Boca

Ander Herrera habló semanas después de sumarse como refuerzo de Boca Juniors en el último mercado de pases y habló de todo en una reciente entrevista. El volante español, con pasado en el Athletic Bilbao, se refirió no sólo a su actualidad como futbolista sino también a su nueva vida en nuestro país. De hecho, una de las frases más llamativas tuvo que ver con el club del cual dejó en claro que es hincha.

En diálogo con Desde La Boca, la revista oficial de la institución, el mediocampista vasco rompió el silencio acerca del sueño cumplido de vestir la "Azul y Oro". Claro que, no dejó pasar lo sucedido en la segunda fase de la Copa Libertadores en la que los de Fernando Gago se despidieron tempranamente de dicho torneo a manos de Alianza Lima. Sin embargo, como no podía ser de otra manera, lo que más trascendió fue lo que enloqueció a todo el pueblo "Xeneize".

"El que se quiera igualar con Boca va a salir perdiendo porque la pasión de acá es incomparable. Respeto mucho a los que van a ganar su último dinero a Arabia Saudita o Estados Unidos, pero yo no quería retirarme sin jugar en uno de los clubes más emblemáticos del mundo. Los futboleros de verdad sienten cierta envidia", esbozó Herrera acerca de esta chance de jugar en la institución en la que ya lleva cinco compromisos disputados.

La vida de Ander Herrera en Argentina desde su llegada a Boca

Tras años de vivir en Europa debido a su pasado en clubes como el Athletic Bilbao, el Manchester United de Inglaterra y el Paris Saint Germain de Francia, el crack español y su familia se encontraron con una nueva cultura. "Me gusta Buenos Aires, recorrer cafeterías, conocer la ciudad. Mis hijas están enamoradas de la gastronomía argentina", señaló. A su vez, agregó que le ofrecieron vivir en un country pero no es su estilo y que "Boca es mucho más que la pelota y el día del partido. Hay que ganar y no importa otra cosa".

La eliminación de Boca de la Copa Libertadores

Al referente español, que todavía "no se anima al mate", le tocó ser parte del equipo en la caída contra Alianza Lima de Perú y es algo que sin dudas, lo afectó. Sin embargo, dejó en claro que el equipo quiere recuperarse e ir por más: "No vamos a olvidar lo que pasó. Sabemos lo importante que es la Libertadores y el golpe que sufrió la gente a la que queríamos darle la alegría. Es doloroso y nos va a durar unas semanas". Por último, Herrera destacó que se encuentra enfocado en los desafíos de este semestre "sin mirar mucho más allá". Cabe destacar que todavía tienen por delante la Copa Argentina, el Torneo Apertura y el Mundial de Clubes que tendrá lugar en Estados Unidos.

