José Luis Chilavert aprovechó el mal momento de Boca Juniors para opinar acerca del presente del equipo que recientemente quedó eliminado de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima por penales. El exarquero de Vélez Sarsfield no perdonó a nadie del "Xeneize" por lo sucedido en La Bombonera el pasado martes 25 de febrero y hubo dos principales apuntados. Es que el resultado adverso en el certamen continental dejó a los de Fernando Gago sin chances de jugarlo como tampoco de la Sudamericana, y se tendrá que abocar al fútbol local.

Justamente el DT fue uno de los que "Chila" sentenció en sus recientes declaraciones en diálogo con Radio Del Plata y fue por lo que pasó en el verde césped mientras sus dirigidos ganaban 2 a 1. La secuencia del cambio de Leandro Brey por Agustín Marchesín continúa generando revuelo y el ex guardameta lo utilizó para destrozar tanto al exhombre de Lanús como así también al técnico. Por supuesto, sus declaraciones no tardaron en trascender en las redes.

Marchesín y Gago: Chilavert apuntó contra todos en Boca en medio de la crisis

"Es una falta de respeto a uno mismo porque Marchesín es un gran arquero. No entiendo la decisión que tomó porque el arquero es el alma mater de un equipo. Una falta de respeto a todos los hinchas y a una institución tan grande como Boca. Está acostumbrado a esa situación de ir a penales y qué mejor que un arquero que esté caliente en juego para terminar la tanda porque Brey estaba frío", aseguró Chilavert en la entrevista y destacó también la experiencia del guardameta a nivel internacional.

Por otro lado, el histórico exarquero del "Fortín" apuntó contra Fernando Gago y esbozó: "Tiene que haber liderazgo y decirle que no. No creo que tenía en mente cambiarlo. Yo lo que observo es que Marchesín pidió salir y habla mal de él en lo profesional". A su vez, insistió en que el DT no tiene liderazgo porque tendría que haber tomado él la decisión de dejar al portero en cancha.

El momento del cambio de Leandro Brey por Agustín Marchesín en Boca Juniors

¿Cuándo juegan Boca vs. Rosario Central por el Torneo Apertura 2025?

El "Xeneize" y el "Canalla" se enfrentan este viernes 28 de febrero a las 20 horas, por la octava fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2025, en La Bombonera con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. El partido será transmitido en vivo en la TV por la señal de ESPN Premium, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

El fixture de Boca en 2025: los próximos partidos

Fecha 8 | Boca vs. Rosario Central - Viernes 28 de febrero, 20:00 horas.

vs. Rosario Central - Viernes 28 de febrero, 20:00 horas. Fecha 9 | Central Córdoba de Santiago del Estero vs. Boca - Viernes 7 de marzo, 21:15 horas.

- Viernes 7 de marzo, 21:15 horas. Fecha 10 | Boca vs. Defensa y Justicia - Domingo 16 de marzo, 18:30 horas.

