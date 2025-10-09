Colapinto atraviesa su segundo año en la F1.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 de la mano de Williams en el GP de Italia 2024 revolucionó a todo el país, con un amplio aumento en la cantidad de seguidores de la máxima categoría para seguir al pilarense. Pero eso no fue todo, puesto que varias promesas del automovilismo nacional vieron crecer sus esperanzas de llegar algún día a competir en la F1, un sueño que suele ser utópico para los no europeos.

Tanto es así que ahora hay dos jóvenes que están cerca de dar sus primeros pasos en las competencias de Fórmula, siendo uno de ellos Nicolás Varrone, actualmente en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la categoría Hypercar. El piloto de 24 años tuvo sus primeras sesiones de Fórmula 2 a fines del 2024 y se especulaba con que su arribo podía darse este año, aunque solamente tuvo algunas prácticas.

Debido a su edad, el oriundo de Escobar tiene más complicado su arribo a la máxima categoría, pero el currículo que tiene podría darle una oportunidad, siendo campeón en resistencia y habiendo ganado tanto las 24 Horas de Le Mans como las 24 Horas de Daytona. En este sentido, cabe la posibilidad de que pueda fichar en un equipo para competir en la F2 en la siguiente temporada.

Por otro lado, se encuentra Mattia Colnaghi, el italiano de 17 años con ascendencia argentina debido a su madre, lo que le permitió generar un gran vínculo con nuestro país. Si bien nació en Monza, está registrado como ítalo-argentino y fue fichado por la academia de Red Bull Racing tras ganar el campeonato de Fórmula EuroCup 3 con MP Motorsport, el mismo equipo en el que corrió Colapinto.

De hecho, Colnaghi ya tiene asegurado su asiento para debutar en la Fórmula 3 el próximo año con MP Motorsport y ya tuvo su primera sesión de prácticas libres de F3 en Jerez, donde logró un meritorio tercer lugar. A eso se suma el apoyo de Red Bull, lo que le permitiría tener un fuerte ascenso en su carrera si logra conseguir buenos resultados en estas categorías inferiores.

Colnaghi tras ganar la Fórmula EuroCup3.

Colapinto, cerca de la renovación

A falta de seis fechas para el cierre de la temporada, Franco Colapinto no tiene asegurada su continuidad en Alpine, pero hay indicios de que la renovación está cada vez más cerca. El argentino mejoró notablemente en las últimas carreras a pesar de no haber sumado puntos, con victorias personales sobre Pierre Gasly que dejaron la balanza en un 6-5 a favor del francés, pero que muestra una mayor paridad que sería bien recibida por Flavio Briatore.