Sainz llegó a Williams tras cuatro años en Ferrari.

La Fórmula 1 es un deporte en el que intervienen diversos factores, sin mencionar que es uno de los más caros del mundo debido al armado de los monoplazas, los motores, la amplia cantidad de personal necesaria y la logística. A eso hay que sumarle que los pilotos de la máxima categoría están entre los atletas mejores pagos del mundo, puesto que el subirse a un coche para competir a más de 300 kilómetros por hora representa un riesgo alto que debe ser bien remunerado.

De ahí que el talento sea clave para obtener un asiento entre los veinte que tiene actualmente la F1, aunque ser rápido y sumar puntos no es el único factor que influye dentro del paddock. La política también está muy metida en la máxima categoría, un aspecto que no le gusta nada a Carlos Sainz, el piloto de Williams que lleva diez años en el “Gran Circo” desde su debut en 2015 con Toro Rosso, donde compartió equipo con Max Verstappen.

Así lo dio a conocer el piloto español en una reciente entrevista con el podcast High Performance, en el que se quejó de lo politizada que está la máxima categoría en comparación con otros deportes. “¡No creo que haya otro deporte tan político como la Fórmula 1! Ya sabes, el fútbol puede ser político, pero ni de lejos tanto como la Fórmula 1”, afirmó Sainz, que agregó que la política incluso afecta por fuera del rendimiento.

“Lo que tiene sentido para un equipo, tener ambos asientos, podría no ser lo adecuado. Tiene sentido, pero no es lo adecuado, o hay otras cosas detrás del piloto. Ya sean patrocinadores o dinero, eso hace que uno sea un poco más atractivo que el otro, así que no se trata solo del rendimiento”, explicó. De esta manera, la política toma un lugar que es clave en los fichajes de la F1, por lo que podría llegar a afectar la continuidad de un piloto en la categoría.

“El rendimiento te da el 80% del pastel, pero hay otro 20% que no es solo rendimiento o velocidad. O digamos, si soy igual de rápido que otro piloto, ese 20% es lo que marca la diferencia para ir a un equipo o no, o para ser elegido sobre otro piloto”, agregó. De ahí que la política moleste demasiado al madrileño, a tal punto que reconoció que es lo único que odia del deporte.

El cambio de equipo de Sainz

A inicios del 2024 y de manera inesperada, Ferrari anunció el fichaje de Lewis Hamilton para este 2025, una noticia que afectó profundamente a Mercedes, pero que complicó a Carlos Sainz. Por entonces, el español se disponía a comenzar la temporada con el objetivo de ganarse la renovación, pero tuvo que dedicarse a buscar otro equipo, que finalmente fue Williams.

El español ganó cuatro carreras con Ferrari.

En términos de méritos, el madrileño había tenido un buen 2023 con Ferrari e incluso contaba con una victoria en el GP de Singapur, siendo el único piloto que rompió el dominio de Red Bull en aquel año. A pesar de eso, la Scuderia escogió hacerse con el siete veces campeón del mundo, que en lo que va de la temporada no parece muy contento con haber cambiado a Mercedes por la sede de Maranello.