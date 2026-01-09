Horas después del tiroteo, el gobierno de los Estados Unidos identificó este viernes a los dos inmigrantes venezolanos que fueron heridos durante una redada en la localidad de Portland, en el Estado de Oregón, por efectivos de la Patrulla Fronteriza este jueves. Se trata de Luis David Nico Moncada y su pareja Yorlenys Betzabeth Zambrano Contreras, quienes fueron descritos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como "extranjeros criminales de Venezuela" y como miembros de la organización criminal Tren de Aragua. La noticia generó conmoción por las similitudes con el asesinato de Renee Good en Minneapolis, estado de Minnesota, el miércoles pasado.

A partir de la intervención militar en Venezuela del sábado pasado y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, el gobierno de Donald Trump aumentó la persecución interna a los venezolanos señalados por él mismo de estar vinculados al gobierno Maduro o al mundo del narcotráfico. En el marco de una redada local, un grupo de efectivos del departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dispararon contra dos venezolanos en Portland, Oregon, mientras viajaban en un auto, según reportó la Oficina de Policía de Portland, citada por The New York Times. Según el diario estadounidense, la policía local declaró que la dupla de venezolanos recibió disparos de agentes federales que trabajan en la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras.

De acuerdo al parte oficial, ambos están hospitalizados y pasarán a estar bajo custodia del FBI. Nico Moncada, señalado como el conductor del vehículo, es sospechoso de ser miembro del Tren de Aragua y de haber entrado de forma ilegal en 2022 a Estados Unidos, donde lo arrestaron por manejar alcoholizado y uso no autorizado de un vehículo. Respecto a Zambrano Contreras, ella también está acusada de ser una "extranjera criminal" y de "haber jugado un rol activo en un círculo de prostitución del Tren de Aragua", además de haber "estado involucrada en otro tiroteo en Portland" por haber entrado "ilegalmente" a Estados Unidos en 2023.

"Los dos criminales extranjeros ilegales que atacaron a la Patrulla Fronteriza en Portland son un miembro de una pandilla y su prostituta, NO una 'pareja casada' inocente", indicaron desde el DHS en su cuenta oficial de X. Además, acusaron a ambos venezolanos de intentar atacar con su auto a los agentes federales, exactamente la misma acusación que hicieron contra Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años que fue asesinada por efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el miércoles en Minneapolis, quienes dispararon de forma brutal contra su vehículo a corta distancia.

Respecto a las informaciones del DHS, el alcalde de Portland, el demócrata Keith Wilson, declaró a la prensa que el desconfía de la comunicación oficial. "Había una época en la que se podía confiar en la palabra del Gobierno federal, pero ese tiempo pasó hace mucho tiempo", afirmó.

Semana de represión en Estados Unidos: casi 30 casos similares en todo el país

El hecho en Oregón, en la costa oeste, se sumó al que ocurrió el miércoles en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en el medio oeste, donde las autoridades locales acusaron al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de matar de forma injustificada a la mujer identificada como Renee Good, cuyo deceso quedó registrado desde varios ángulos en videos, lo cual despertó una ola de protestas en varias ciudades.

Según los datos del portal estadounidense The Trace, hasta el 7 de enero se identificaron 28 incidentes represivos en todo el país, siendo incluidos 14 tiroteos durante estos operativos.